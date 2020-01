Paola Iezzi e Myss Keta, il nuovo singolo è “Ltm”: il testo

Nessuna pubblicità preventiva, nessun lancio. Giovedì 9 gennaio è arrivato come un fulmine a ciel sereno “Ltm”, il brano firmato da Paola Iezzi e Myss Keta. Le due tornano a collaborare dopo aver cantato insieme sul palco del Pride di Bologna in qualità di madrine della manifestazione e dopo che Paola aveva preso parte come ospite al video di “Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto” di Myss Keta. Una collaborazione che è diventata amicizia, nel segno di un “girl power” che caratterizza ormai entrambe.

Da Paola & Chiara alla carriera solista

Chiuso nel 2013 il progetto Paola & Chiara (a parte una fugace reunion nella scorsa primavera), Paola Iezzi ha cercato negli anni con fatica di trovare la sua strada da solista, tra singoli, talent show e partecipazioni ai progetti più disparati. Pur avendo dato alle stampe svariati singoli ed ep in una carriera da solista iniziata ormai oltre dieci anni fa, non è mai arrivata alla realizzazione di un vero e proprio full lenght, eccezion fatta per “A Merry Little Christmas”, disco di canzoni natalizie inciso nel 2017 e poi di nuovo nel 2018 e nel 2019 in nuove versioni. L’ultimo lavoro prima di questo nuovo brano con Myss Keta era stato “Gli occhi del perdono”, ep di sei tracce pubblicato lo scorso giugno, con il brano omonimo scritto insieme ad Andro dei Negramaro lanciato come singolo.

Il testo di “Ltm”

Il testo della canzone parla essenzialmente di emancipazione femminile. Utilizzando l’espediente dell’ironia e la figura della “mamma” come metafora, Paola e Myss Keta in verità parlano della donna di oggi e della donna del futuro. Una donna che non ha più paura dei propri “poteri”, della propria femminilità e avvenenza e delle proprie ambizioni. Non teme di essere sfrontata né di dichiarare al mondo ciò che esattamente è o desidera diventare. E’ una donna capace, intelligente, che ha gli stessi identici diritti dell’uomo. Perfino quello di innamorarsi, invaghirsi o semplicemente desiderare un uomo più giovane di lei, senza timore di essere giudicata da una società vetusta ancora ancorata ad un’idea superata della femminilità. Di seguito, il testo della canzone firmata da Paola Iezzi e Myss Keta:

Tichi tichi papi papi

il pupo piange, vuole la sua mamma

lichi lichi lichi baby

facciamo un altro giro, poi lo metto a nanna

chiquitito, bravo bimbo, baby, sei un re, ma ti comporti male quando sei con me

forse poi mi pento, ma ti sto lasciando

baby you’re the best, yea

baby sono la tua mamma, mamma, mamma, mamma

lui che mi chiama mamma, mamma, mamma, mamma

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla con me

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla, yeah, alè

la quiero mari mari, porque después duermo

me llama mami, mami, quiero los que tengo

vuole la ninna nanna, dice che è stanco

poi se si addormenta, dice che gli manco

sai che mamma può sostituire tutti, ma nessuno può sostituire mamma

mi metto il baby doll in seta color panna

netflix e tv e fumo viola nella stanza

ma non sono la tua mamma, mamma, mamma, mamma-ah

lui che mi chiama mamma, mamma, mamma, mamma-ah

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla con me (baila)

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla

ah, sono la tua miss, non sono la tua mamma

quando arrivo io tutti fuori dalla stanza

ripetimi il tuo nome, (si)

perdona la domanda

vamos a bailar come Icardi e Wanda

festival del kamasutra

e poi amici come prima, (ops)

resta fino alla fine, non voglio chiudere questa rima

Paola e Keta, baby doll di seta, dame senza meta, champagne per dieta

alfa e omega, chiudi gli occhi e prega

che non ti mandi uno dei miei rega’

sono un quarterback, gioco in attacco

tu non puoi difenderti dal mio tacco

arrenditi al mio placcaggio

in amore gioco come baggio, gol!

mamma, mamma, mamma, mamma

lui che mi chiama mamma, mamma, mamma, mamma

balla, balla, balla con me fino a domattina, balla, balla, balla con me

balla, balla, balla con me fino a domattina, yeah, balla, balla, balla

tichi tichi papi papi

lichi lichi lichi baby.