Niccolò Fabi in concerto a Genova: info e scaletta

Ancora un altro concerto sold out già annunciato per Niccolò Fabi, attualmente impegnato a presentare il suo nuovo album “Tradizione e tradimento” nei teatri di tutta Italia. Il prossimo appuntamento in programma è lo show di lunedì 13 gennaio al Politeama Genovese, struttura situata nel centro città di Genova. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto: gli orari e la probabile scaletta che verrà seguita durante il live.

Niccolò Fabi a Genova: tutte le info sul concerto

«Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio», è con queste parole che Niccolò Fabi ha annunciato, sui suoi profili social, il suo ritorno live nei teatri italiani. La tournée ha ufficialmente preso il via lo scorso 1 dicembre, dopo la data zero andata in scena il 27 novembre a Cascina. Il calendario è ricco di show che terranno occupato l’artista fino al prossimo 30 gennaio, tutti già sold out (fatta eccezione per qualche posto ancora disponibile per la data di Bari). Questo lunedì 13 gennaio, invece, il “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi farà tappa a Genova, nella cornice del teatro Politeama Genovese. L’orario d’inizio del live è fissato alle 21:00. Il concerto ha già registrato il tutto esaurito, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti al botteghino né online e potrà assistere allo spettacolo solo chi è già in possesso del titolo d’ingresso acquistato sui circuiti di vendita ufficiali e autorizzati. Il teatro Politeama Genovese si trova in via Bacigalupo 2, nel centro di Genova, ed è facilmente raggiungibile sia dalla stazione di Genova Brignole che da Genova Principe (15 minuti a piedi da entrambe).

La possibile scaletta del concerto

Con questo tour teatrale Niccolò Fabi sta presentando live al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. Dopo il successo di sold out delle tappe italiane, il cantautore romano continuerà il tour nelle principali capitali europee ad aprile 2020. La scaletta dei concerti sarà sicuramente incentrata sulle canzoni che compongono il nuovo album “Tradizione e tradimento”, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta” e tante altre. Non mancherà lo spazio per far ascoltare al pubblico anche i grandi successi della sua carriera, brani come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Niccolò Fabi durante i precedenti concerti del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Genova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.