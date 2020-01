Brit Awards 2020: tutti gli artisti in nomination

Sono stati annunciati tutti gli artisti in gara per i Brit Awards 2020: ecco le nomination per ogni categoria

I premi musicali più ambiti del Regno Unito stanno per essere consegnati: il grande evento dei Brit Awards 2020 si terrà martedì 18 febbraio alla O2 Arena di Londra. Le nomination per ogni categoria in gara sono state svelate durante la pre-cerimonia Brits Are Coming, andata in scena l’11 gennaio. Tra gli artisti con il maggior numero di candidature ci sono il cantautore scozzese Lewis Capaldi (già confermato tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2020), Dave, Stormzy, Mabel e Harry Styles.

Gli artisti in nomination ai Brit Awards 2020

I BRIT Awards, conferiti ogni anno dalla BPI (British Phonographic Industry), sono i premi musicali più prestigiosi del Regno Unito, paragonabili per importanza ai GRAMMYs statunitensi. Nel 2020 i BRITs festeggeranno la 40ª edizione: la premiazione si terrà il 18 febbraio alla O2 Arena di Londra, a condurre l’evento sarà Jack Whitehall per il terzo anno consecutivo. Quest’anno tra gli artisti che hanno ricevuto più nomination troviamo il cantautore scozzese Lewis Capaldi, in gara in ben quattro categorie. Il duo debut album “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, uscito il 17 maggio 2019, è rimasto ancorato in vetta alle classifiche UK per sei settimane, anticipato dall’enorme successo del singolo “Someone You Loved”. Quattro nomination anche per Dave, giovane rapper di Brixton. Tre candidature per Stormzy e Mabel, due per Harry Styles. Il grande escluso dai giochi è Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis che si è prontamente lamentato del fatto sul suo profilo Twitter.

Le nomination dei BRITs 2020: gli artisti in gara per ogni categoria

I vincitori dei BRIT Awards 2020 saranno scelti dall’Academy ufficiale, composta da circa 1200 esperti dell’industria musicale del Regno Unito tra artisti, retailers, promoters, agenti, editori, etichette, produttori e media. Ecco tutti gli artisti in nomination per ogni categoria dei BRITs:

Male Solo Artist

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Female Solo Artist

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Best Group

Coldplay

Bastille

Bring Me The Horizon

D-Block Europe

Foals

Best New Artist (previously British Breakthrough Act)

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Song Of The Year (previously British Single)

AJ Tracey - 'Ladbroke Grove'

Calvin Harris and Rag'n'Bone Man - 'Giant'

Dave feat. Burna Boy - 'Location'

Ed Sheeran feat. Justin Bieber - 'I Don't Care'

Lewis Capaldi - 'Someone You Loved'

Mabel - 'Don't Call Me Up'

Mark Ronson feat. Miley Cyrus - 'Nothing Breaks Like a Heart'

Sam Smith feat. Normani - 'Dancing With A Stranger'

Stormzy - 'Vossi Bop'

Tom Walker - 'Just You and I'

Mastercard Album Of The Year

Dave - 'Psychodrama'

Harry Styles - 'Fine Line'

Lewis Capaldi - 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent'

Michael Kiwanuka '- Kiwanuka'

Stormzy - 'Heavy Is The Head'

International Male Solo Artist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Post Malone

Tyler, the Creator

Dermot Kennedy

International Female Solo Artist