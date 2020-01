Niccolò Fabi in concerto a Firenze e Torino: info e scaletta

Continua con grandissimo successo il tour di Niccolò Fabi nei teatri di tutta Italia, dove sta collezionando sold out dopo sold out. Già tutto esaurito anche per le prossime due date in calendario nel weekend in arrivo: il cantautore romano si esibirà sabato 11 gennaio sul palco del Teatro Verdi di Firenze e domenica 12 gennaio nella cornice del Teatro Colosseo di Torino. Ecco tutte le info per arrivare preparati a entrambi i concerti, oltre alla probabile scaletta che verrà seguita durante i live.

Niccolò Fabi a Firenze: tutte le info sul concerto

Niccolò Fabi farà tappa a Firenze per presentare al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito lo scorso 11 ottobre. Il concerto si terrà nella serata di sabato 11 gennaio allo storico Teatro Verdi, situato nel quartiere di Santa Croce, in via Ghibellina 99. L’orario d’inizio dello show è fissato per le 20:45. I biglietti sono esauriti, pertanto potrà assistere al live di Niccolò Fabi soltanto chi è già in possesso di regolare titolo d’ingresso.

Niccolò Fabi a Torino: tutte le info sul concerto

Il “Tradizione e tradimento tour” di Niccolò Fabi farà tappa anche a Torino. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio al Teatro Colosseo (via Madama Cristina 71). Il concerto è già sold out, quindi non saranno in vendita ulteriori biglietti al botteghino e potrà assistere allo spettacolo solo chi ha già acquistato il titolo d’ingresso in prevendita sui circuiti autorizzati. Il live del cantautore romano inizierà alle ore 21:00.

La possibile scaletta dei concerti

Niccolò Fabi è partito in tour lo scorso novembre per presentare al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. Gli show nei teatri italiani continueranno per tutto il mese di gennaio, con date già completamente sold out (fatta eccezione per la tappa a Bari, con ancora qualche posto disponibile). Dopodiché il cantautore romano prenderà il volo per portare la sua musica nelle principali capitali europee ad aprile 2020. Durante i concerti in calendario, Niccolò Fabi porterà sicuramente sul palco molte canzoni estratte dal nuovo album “Tradizione e tradimento”, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta” e tante altre. Non mancherà lo spazio per far ascoltare al pubblico anche i grandi successi della sua carriera, brani come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Niccolò Fabi durante i precedenti concerti del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate a Firenze e Torino potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.