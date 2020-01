Coez è stato scelto da Spotify per il lancio in Italia del format Spotify Singles, iniziativa già presente e attiva in vari Paesi che prevede la realizzazione esclusiva da parte degli artisti di un proprio brano rivisitato e di una cover. Il nostro cantautore/rapper ha registrato una versione inedita del suo singolo “La tua canzone” e una cover di “Via”, brano di Claudio Baglioni particolarmente importante nel percorso musicale di Coez. Gli Spotify Singles firmati Coez sono disponibili all’ascolto sulla celebre piattaforma di streaming a partire dal 9 gennaio 2020.

Coez: “La tua canzone” e “Via” su Spotify Singles

«Singles è un omaggio ai 45 giri. Per il debutto del programma in Italia abbiamo scelto Coez che, con la sua scrittura, ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato le classifiche, collezionando oltre 20 dischi di platino e diventando un portavoce della sua generazione, oltre che un simbolo del nuovo cantautorato italiano», queste le parole di Federica Tremolada, Managing Director - Southern and Eastern Europe di Spotify. Il format Spotify Singles è arrivato in Italia dopo aver già coinvolto 185 artisti nel resto del mondo, con un catalogo che può vantare più di 600 Singles realizzati in esclusiva, per oltre 23 ore di musica e quasi 3 miliardi di ascolti già totalizzati. Coez ha dato l’importante annuncio sui social, scrivendo su Instagram: «Sono venuto a conoscenza degli Spotify Singles grazie ad un pezzo di Mac Miller, all’estero è un format che ha qualche anno ma in Italia non era ancora stato fatto da nessuno. Ho il piacere e l’onore di annunciare che il primo ad averli fatti sono proprio io». Il cantautore ha realizzato per Spotify una versione inedita, piano e voce, de “La tua canzone” (brano estratto dal suo ultimo album “È sempre bello”) e una cover di “Via”, brano di Claudio Baglioni. Entrambi i pezzi sono stati registrati presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra e sono disponibili all’ascolto su Spotify. Per quanto riguarda “La tua canzone”, Coez ha cercato di dare una chiave di lettura più morbida rispetto alla versione rock presente nell’album, mentre per “Via” ha realizzato una cover a ritmo drum and bass. Un brano degli anni ’70 che, con la produzione Orang3, ha cambiato veste.

Il successo di Coez e il prossimo concerto in calendario

Il 2019 ha visto Coez protagonista sui palchi dei palazzetti di tutta Italia per presentare al pubblico il suo ultimo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records e certificato disco di platino. Dopo il successo dei suoi live nei grandi spazi dei palasport, il cantautore tornerà ad esibirsi sul palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, l’11 luglio 2020. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo dei biglietti è di 25 euro + diritti di prevendita per il posto unico e di 40 euro + d.p. per l’accesso all’area PIT. Il concerto di Coez al Rock in Roma è soggetto alla nuova normativa che prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto.