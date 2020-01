È uscito il 9 gennaio il nuovo singolo di Dente. “Cose dell’altro mondo” è il terzo singolo dopo “Adieu” e “Anche se non voglio” che anticipa il nuovo album di inediti previsto per le prossime settimane. Sarà il settimo album in carriera per il cantautore Giuseppe Peveri, in arte Dente. In carriera ha anche pubblicato un EP digitale e un libro e ha collaborato con Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori Sas, Enrico Ruggeri e Selton. Dal 2006 ha iniziato la sua attività da solista imponendosi subito a critica e pubblico per il suo stile raffinato e per la sua capacità di scrittura. Nel 2009 ha vinto il Premio Italiano della Musica Indipendente per il miglior album “L’amore non è bello”.

Il testo di “Cose dell’altro mondo”

Il mondo che mi gira intorno è diverso da me

Anna legge ad alta voce il fondo del caffè

e poi mi dice che sta bene qui dov'è

e che mi sogna spesso

(anch'io ti sogno spesso)

un anno passa in un secondo

ci sono cose dell'altro mondo

in questo qui che è come un girotondo

Dimmi com'è l'America come Milano

Napoli e la luna

tu che ci sei stato

io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

e che sei sempre uguale

ma di noi due che cosa rimane?

Hai fatto pace con la nebbia

hai fatto pace con me

con tutti i bar della provincia

e quelli come te

con i sabati pieni di birra e di filosofia

e le luci dei lampioni spenti nella tua via

un anno passa in un secondo

alba e poi tramonto

il tempo fila e non fa più ritorno

Dimmi com'è l'America come Milano

Napoli e la luna

tu che ci sei stato

io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato e che sei sempre uguale

ma di noi due che cosa rimane?

e il tempo da ingannare

ammazzare

Dimmi com'è l'America come Milano

Napoli e la luna

tu che ci sei stato

io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

Dimmi com'è l'America come Milano

Napoli e la luna

tu che ci sei nato

io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

e che sei sempre uguale

ma di noi due che cosa rimane?

Il tour 2020

A partire da marzo 2020, Dente sarà in tour con la sua band per far ascoltare i suoi successi e i nuovi brani inediti. Queste le date finora confermate e che lo vedranno esibirsi dal vivo in 10 concerti: