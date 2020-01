Tommaso Paradiso: in arrivo il nuovo singolo "I nostri anni"

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso si intitolerà “I nostri anni” e la data d’uscita è fissata per venerdì 10 gennaio, a poco più di tre mesi di distanza dal precedente “Non avere paura”, brano che ha segnato l’inizio della carriera solista e l’abbandono dei Thegiornalisti. Ecco tutto quello che finora sappiamo su “I nostri anni”.

“I nostri anni”, il secondo singolo solista di Tommaso Paradiso

Con “Non avere paura” lo scorso settembre Tommaso Paradiso ha dato il via alla sua carriera solista, subito dopo aver preso la decisione di lasciare la sua band, i Thegiornalisti. Ora il suo percorso continuerà con l’uscita di un nuovo singolo intitolato “I nostri anni”, che potremo ascoltare in radio e su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 10 gennaio. Il cantante ha presentato il brano definendolo “una sorta di canzone manifesto” per la sua carriera, «un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone». Il nuovo singolo “I nostri anni” vede tornare Matteo Cantaluppi alla produzione, dopo la collaborazione coi Thegiornalisti per i suoni di “Fuoricampo” e “Completamente sold out”. Tommaso Paradiso ha dato una piccola anticipazione del brano postando un video sul suo profilo Instagram, proprio come aveva fatto per il precedente singolo “Non avere paura”.

“Sulle nuvole tour” 2020 di Tommaso Paradiso: tutte le date

Nell’autunno 2020 Tommaso Paradiso tornerà ad esibirsi live sui palchi dei palazzetti di tutta Italia, questa volta non come frontman dei Thegiornalisti, ma affiancato da una nuova band. La sua prima tournée solista partirà il prossimo 21 ottobre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi fare tappa nelle principali città italiane: già annunciati gli appuntamenti a Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Milano, Jesolo (VE), Firenze, Bologna e Torino. I biglietti per assistere agli show del cantautore romano sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi dei biglietti partono da 36 euro + diritti di prevendita e variano in base al settore, alla tipologia di posto scelto e alla location del concerto. Probabilmente, durante i concerti autunnali Tommaso Paradiso presenterà al pubblico il suo nuovo album solista, attualmente in lavorazione. Di seguito tutte le date già confermate per il “Sulle nuvole tour” 2020: