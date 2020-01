Niccolò Fabi in concerto a Trento: info e scaletta

Quello all’Auditorium Santa Chiara è uno dei pochissimi concerti non ancora sold out per l’artista romano

Ancora un centinaio di biglietti a disposizione per il ritorno di Niccolò Fabi a Trento, dove già aveva fatto tappa con il suo “Tradizione e tradimento Tour” prima di Natale, il 19 dicembre scorso. Il live è in programma per mercoledì 8 gennaio alle ore 21 sul palco dell’Auditorium Santa Chiara. Come anticipato, c’è ancora qualche biglietto in vendita sul circuito TicketOne o direttamente in cassa la sera del concerto: esaurita la Platea centrale alta, restano tagliandi in Platea Laterale (36 euro) e in Platea centrale (45 euro).

Un tour a suon di sold out

Sta facendo incetta di sold out il “Tradizione e tradimento Tour”, partito a fine novembre scorso e che vedrà Fabi girare l’Italia fino a fine gennaio. Restano biglietti disponibili solo per pochissime delle date italiane in programma, che vedranno sul palco con lui una vera super band della quale fanno parte Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “Mf Coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel). Ad aprile, invece, Fabi spiccherà il volo oltre confine per dieci date nelle grandi città europee. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Mercoledì 8 gennaio – Trento, Auditorium Santa Chiara

Venerdì 10 gennaio – Bologna, Teatro Europauditorium SOLD OUT

Sabato 11 gennaio – Firenze, Teatro Verdi SOLD OUT

Domenica 12 gennaio – Torino, Teatro Colosseo SOLD OUT

Lunedì 13 gennaio – Genova, Teatro Politeama Genovese

Domenica 19 gennaio – Roma, Auditorium Parco della Musica SOLD OUT

Lunedì 20 gennaio – Roma, Auditorium Parco della Musica SOLD OUT

Martedì 21 gennaio – Napoli, Teatro Augusteo SOLD OUT

Mercoledì 22 gennaio – Bari, Teatro Team

Venerdì 24 gennaio – Ancona, Teatro delle Muse SOLD OUT

Sabato 25 gennaio – Assisi (PG), Teatro Lyrick SOLD OUT

Mercoledì 29 gennaio – Bergamo, Teatro Creberg

Giovedì 30 gennaio – Parma, Teatro Regio SOLD OUT

Venerdì 3 aprile – Lugano, Studio Foce

Lunedì 6 aprile – Berlino, Frannz Club

Martedì 7 aprile – Amsterdam, Q-Factory

Giovedì 9 aprile – Bruxelles, VK

Domenica 12 aprile – Londra, The Garage

Martedì 14 aprile – Parigi, Cafe de la Danse

Giovedì 16 aprile – Zurigo, Mascotte

Lunedì 20 aprile – Barcellona, Razzmatazz

Giovedì 23 aprile – Madrid, Sala Caracol

Sabato 25 aprile – Lisbona, Lav

La probabile scaletta

Tra hit del passato e ultimi successi, ce n’è davvero per tutti i gusti nei concerti di Niccolò Fabi, pronto ad ammaliare sia i fan di lunga data che quelli che si sono avvicinati all’artista romano più di recente, con l’ultimo disco “Tradizione e tradimento” uscito lo scorso 11 ottobre. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta del concerto di Trento, quella del live dello scorso 20 dicembre al Teatro Comunale Città di Vicenza: