Col concerto da tutto esaurito della Bandabardò dello scorso 4 gennaio è iniziata la seconda edizione dell’Ice Music Festival, la kermesse musicale in alta quota che trova spazio all’interno di un igloo a 2600 metri di quota tra le distese di neve del ghiacciaio Presena. All’interno di questo particolarissimo anfiteatro di ghiaccio, raggiungibile dal Tonale con la cabinovia Paradiso, trovano posto un palco e 300 posti a sedere; qui, da gennaio a marzo, gli spettatori possono vivere la magia di tanti concerti spettacolari tra riflessi di luce e vibrazioni sonore. Le temperature sottozero dell’EQ Ice Dome conservano però la particolarità più esclusiva di questa particolare kermesse, ovvero 16 strumenti musicali scolpiti nel ghiaccio dall’artista Tim Linhart. Il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a replicare anche per il 2020.

I concerti in programma

Come detto, la Banbadardò ha aperto il cartellone di quest’anno lo scorso 4 gennaio, ma i live si susseguiranno con cadenza pressoché settimanale fino alla fine di marzo. Dal jazz, al pop, passando per il rock: la musica del ghiaccio non conosce confini. Generi diversi scalderanno gli orecchi e i cuori degli spettatori. Un appuntamento fisso per 15 weekend, fino al 29 marzo, un percorso tutto da vivere con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale. Ovviamente il nome di spicco è quello di Elio, che senza Le Storie Tese darà vita ad un live molto sui generis. Ma tra i nomi noti c’è anche quello dell’ex X-Factor Caterina Cropelli. Quasi tutti i live sono in doppia esibizione. Questi i concerti in programma, anche se nell’igloo troveranno posto anche altri spettacoli di prosa e teatro per ragazzi:

Sabato 11 gennaio, ore 16 e 18 – Lorenzo Frizzera

Sabato 18 gennaio, ore 16 e 18 – Saverio Tosca & Ennio Righetti

Sabato 25 gennaio, ore 16 e 18 – Alessandro Quarta

Sabato 1 febbraio, ore 16 e 18 – Elio

Domenica 2 febbraio, ore 15 – Luca Lagash & Silvio Morais

Sabato 8 febbraio, ore 16 e 18 – Simona Saverini

Sabato 15 febbraio, ore 16 e 18 – Martina Iori

Sabato 22 febbraio, ore 16 e 18 – Maria Moramarco

Venerdì 28 febbraio, ore 18 – Paradice Orchestra

Sabato 29 febbraio, ore 16 e 18 – Caterina Cropelli & special guest

Sabato 7 marzo, ore 16 e 18 – Stefano Pisetta

Domenica 8 marzo, ore 15 – Radiottanta

Sabato 14 marzo, ore 15 – Radiottanta

Sabato 21 marzo, ore 16 e 18 – OrchextraTerrestre

Sabato 28 marzo, ore 16 e 18 – Giada Colagrande

Domenica 29 marzo, ore 15 – Circle Ice Song con Albert Hera

I biglietti per i concerti

Sono state ideate appositamente per l’Ice Music Festival quattro tipologie di biglietti i cui costi variano in base ai servizi inclusi: solo entrata al concerto (25 euro), concerto e biglietto di andata e ritorno con la Cabinovia Paradiso (35 euro), concerto e cena con piatti tipici al rifugio Passo Paradiso (55 euro), oppure un biglietto cumulativo con tutte queste opzioni (65 euro). La prevendita chiude sempre due giorni prima del concerto in oggetto. Per la prevendita online è possibile consultare la pagina ufficiale dell’evento all’interno del portale www.pontedilegnotonale.com.