ITALO FUNK nasce dall’idea dei dj/producers americani SOUL CLAP, veri simboli globali di tutto ciò che è groovy e deep nella house music moderna, di raccogliere il sound della attuale scena italiana che si muove sul versante più funky e bizarro della dance underground. Un percorso musicale che si esprime con il linguaggio di oggi, ma che conosce la storia della disco, del boogie e della prima house a cui tanti produttori e musicisti italiani hanno contribuito a costruirne la storia.

In attesa del volume 2 della compilation, il 5 gennaio si celebra dal vivo lo spirito di ITALO FUNK con 4 artisti fra i protagonisti di quell’album e da anni fra i migliori dj del panorama con carriere lunghissime e riconosciute in tutto il mondo.

Protagonisti sono il bolognese RAME che compare nella raccolta con il suo più recente progetto CAPOFORTUNA, band che mette insieme house e strumenti live sui palchi dei migliori festival, ma che ha anche alle spalle una lunghissima carriere sia come solista che con i leggendari PASTABOYS, nome storico della deep house a cavallo fra 90 e 2000.

Il milanese LELE SACCHI ha bisogno di poche presentazioni: è un simbolo della nightlife sia dietro al mixer che ai microfoni radiofonici da 25 anni in italia e nel mondo (da un anno anche resident per NTS radio di Londra). La sue produzioni sono uscite per svariate label (gli ultimi lavori su Snatch! e !K7) fra cui la SOUL CLAP records stessa e per questa compilation ha anche curato le esaustive note di copertina.

DJ ROCCA è stato il fondatore e resident di un club fondamentale per la cultura elettronica in Italia negli anni ’90: il Maffia di Reggio Emilia. Musicista jazz, collezionista di vinili e maestro del mixer, sia davanti alla pista che in studio dove ha riscoperto un sound anni ’80 che si mischia con la deep house e il jazz, produzioni per TOY TONICS, NANG, SLOW MOTION e lavori in coppia con DIMITRI FROM PARIS e DANIELE BALDELLI.



Per ultimo (ma solo per età anagrafica!) presentiamo BRIOSKI, dj/producer fra i più stimati dalla scena ‘leftfield’ europea, stimatissimo dai vari Andrew Weatherall ed Ivan Smagghe come uno dei talenti della musica italiana. A suo nome, con il progetto BOOT & TAX o il più recente TAMBURI NERI ha sfornato hits per label di culto come OPTIMO, ENDLESS FLIGHT, THRONE OF BLOOD.

Una celebrazione della musica italiana migliore con un marchio e dei dj che rappresentano il Funk inteso come una categoria dello spirito da fondere nella house music e nella dance elettronica.