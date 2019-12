Cri+Sara Fou tornano con Federica (feat. Il Cane)

Federica è una canzone dolcemente malinconica e vera, che racconta il modo di vedere dell’autore, non solo il presente di una persona a lui molto vicina, ma anche il passato, che ha ricostruito dai racconti fatti da lei e dalla voglia anche di voler aspettare il futuro per capire come potrà essere. Anche questo secondo singolo vede il featuring de “Il Cane”, una collaborazione nata dall’amicizia tra Matteo Dainese e Cristian Soldi, che si sono conosciuti l’anno in cui era uscito il disco “Risparmio Energetico”. Tra loro c’è stato subito un buon feeling, e dopo aver rivisitato il brano “Il sole e poi la pioggia” hanno continuato a lavorare insieme. “Federica” è il primo singolo inedito di questa nuova collaborazione. Con Cri+Sara Fou hanno partecipato alla realizzazione del singolo Matteo Dainese (batteria, percussioni), Daniela Caschetto (violoncello, basso) e Katija Di Giulio (violino), ha invece suonato la chitarra e cantato Cristian Soldi con synth, basso e voce di Sara Bronzoni. Il brano è accompagnato da un video per la regia di Cristian Soldi, direttori della fotografia Marco Comerio e Giacomo Bonacina, girato a Milano base ufficiale del duo, città a cui sono molto legati.



Il regista del video commenta: L'idea originaria era di fare un piano sequenza per strada, per dare l'idea di continuità nel tempo, il continuare a camminare come fosse il tempo che scorre. Durante le riprese abbiamo però deciso di inserire delle parti con gli strumenti, realizzate all’interno del circolo Arci Mondini per dare più groove alla clip". Cri+Sara Fou è un duo, formato da Cristian Soldi e Sara Bronzoni, nato “a distanza” nell’ottobre 2017. Artisticamente, entrambi vantano importanti esperienze da solisti e nonostante le differenze di background musicale sono riusciti a creare un progetto con una “vera personalità artistica” caratterizzata da una notevole attenzione ai testi delle canzoni e al sound. Il loro incontro nasce in modo completamente casuale. Cristian, che vive a Verbania stava scrivendo un album di sola chitarra, mentre Sara nata a Follonica ma che vive a Milano avrebbe dovuto fare semplicemente la comparsa in uno dei suoi video. Cristian, dopo aver ascoltato la sua voce è rimasto colpito a tal punto da proporle una collaborazione artistica che oggi li ha portati a un sodalizio che permette loro di sperimentare nella musica. Durante i loro concerti in versione “unplugged” accompagnati da violoncello, violino e chitarra acustica, si respira un’atmosfera intimistica, coinvolgente ed emozionante che rende l'ascolto magico. La musica per loro non rappresenta solo un lavoro ma anche un elemento imprescindibile della propria vita. Attualmente, Cri+Sara Fou sono impegnati alla realizzazione di nuovi singoli in previsione dell’uscita del nuovo progetto discografico.