Francesco Renga in concerto a La Spezia: info e scaletta

Francesco Renga terrà l’ultimo concerto italiano de “L’altra metà tour” a La Spezia. La data, inizialmente fissata per lo scorso 20 dicembre, è stata spostata a questo venerdì 27 dicembre a causa dell’emanazione di un’allerta meteo rossa. Lo show resta nella stessa location: il Teatro Civico di La Spezia. Di seguito tutte le info per arrivare preparati all’ultimo concerto del 2019 di Francesco Renga: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Francesco Renga: tutte le info sul concerto posticipato a La Spezia

Il tour di presentazione de “L’altra metà”, ultimo disco di Francesco Renga, sta per concludersi con un’ultima tappa italiana al Teatro Civico di La Spezia in programma per la serata di venerdì 27 dicembre. Dopo questa data, il cantautore tornerà protagonista sul palco per tre show nelle grandi capitali europee: il 13 maggio 2020 a La Madeleine di Bruxelles, il 15 maggio 2020 a La Cigale di Parigi e il 16 maggio 2020 all’O2 Shepherds Bush Empire di Londra. Tornando alla fine di questo 2019, “L’altra metà tour” si chiuderà al Teatro Civico di La Spezia. Il concerto avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 20 dicembre, ma a causa di un’allerta meteo rossa è stato posticipato a venerdì 27 dicembre. I biglietti precedentemente acquistati restano ovviamente validi per la nuova data. L’orario d’inizio del live di Francesco Renga è fissato per le 21:00. Per chi è ancora sprovvisto del biglietto, è possibile acquistare il titolo d’ingresso in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Questi i prezzi dei posti nei settori attualmente ancora disponibili (diritti di prevendita inclusi): platea 64 euro, prima galleria 56 euro, seconda galleria 46 euro. Francesco Renga sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

La possibile scaletta del concerto

Quello di Francesco Renga sarà un live ricco di emozioni e coinvolgente per il pubblico, anche grazie agli spazi e all’atmosfera intima del teatro. La data a La Spezia fa parte del tour di presentazione de “L’altra metà”, suo ultimo album di inediti pubblicato il 19 aprile 2019 per Sony Music, ottavo disco in studio della sua carriera. Pertanto, in scaletta ci aspettiamo molte delle canzoni contenute in quest’ultimo capitolo discografico, tra cui il singolo presentato a Sanremo 2019 “Aspetto che torni” e brani come “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta”. Francesco Renga canterà anche i suoi precedenti grandi successi, canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico come “Angelo”, “La tua bellezza”, “Meravigliosa”, “Guardami amore” e tante altre. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante le precedenti date de “L’altra metà tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate durante il concerto di La Spezia potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.