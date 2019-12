Francesco Renga in concerto a Cagliari: info e scaletta

Continua in Sardegna la tournée di Francesco Renga dedicata al suo ultimo album di inediti, “L’altra metà”. Il concerto avrà luogo la sera di lunedì 23 dicembre alla Fiera – Padiglione E di Cagliari. Secondo appuntamento del tour di Francesco Renga nell’isola, dopo lo spettacolo andato in scena la sera precedente al teatro Comunale di Sassari. Di seguito, tutte le informazioni relative alla serata: dall’orario di inizio del concerto, ai prezzi dei biglietti ancora in vendita, passando per la probabile scaletta che sarà eseguita nel corso dell’appuntamento, per arrivarci preparati.

Francesco Renga in concerto a Cagliari: le info

L’inizio del concerto di Francesco Renga, lunedì 23 dicembre alla Fiera – Padiglione E di Cagliari, è in programma per le 21. I biglietti per assistere alla serata sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici, a partire da 30 euro, prezzo relativo a un posto nella platea categoria 4. A 45 euro si trovano i tagliandi per la platea categoria 3, a 60 euro per la platea categoria 2 e a 69 euro per la platea categoria 1. Tutti i biglietti sono comprensivi dei costi relativi ai diritti di prevendita. La Fiera – Padiglione E di Cagliari si trova in piazza Marco Polo. All’esterno della struttura si trovano diversi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Francesco Renga in concerto a Cagliari: la scaletta

La scaletta del concerto di Francesco Renga alla Fiera – Padiglione E di Cagliari sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratte dal suo più recente album, “L’altra metà”. Ma i brani in questione saranno alternati ovviamente ai più grandi successi del cantautore bresciano. L’inizio del concerto di Francesco Renga alla Fiera – Padiglione E di Cagliari dovrebbe essere affidata a “L’amore del mostro”, mentre la conclusione dovrebbe essere sulle note di “Oltre”. Di seguito, la probabile scaletta che Francesco Renga eseguirà nel corso del concerto in programma alla Fiera – Padiglione E di Cagliari, lunedì 23 dicembre 2019. Non è da escludere tuttavia che il cantante di Brescia decida di apportare delle modifiche alla scaletta, decidendo di aggiungere o di eliminare dei pezzi o di variare l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata.

L’amore del mostro L’unica risposta Ferro e cartone A un isolato da te Improvvisamente Era una vita che ti stavo aspettando L’odore del caffè Ci sarai Scriverò il tuo nome Finire anche noi Prima o poi L’amore altrove Guardami amore Ancora di lei Tracce di te Aspetto che torni Dimmi… Angelo Un giorno bellissimo/Mr. Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere (medley acustico) Splendido! Così diversa Il bene Bacon Il mio giorno più bello nel mondo Sbaglio perfetto La tua bellezza Vivendo adesso Meravigliosa (la luna) Nuova luce Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Migliore Oltre

Il tour 2019 di Francesco Renga

Dopo il concerto in programma a Cagliari, il tour di Francesco Renga si avvierà verso la sua conclusione, in programma la sera di venerdì 27 dicembre al teatro Civico di La Spezia. Quindi la tournée riprenderà a maggio in tre capitali europee: il 13 maggio a Bruxelles, il 15 a Parigi e il 16 a Londra. I tagliandi dei concerti italiani ed europei sono tutti in vendita su TicketOne: sia sul sito che nei punti vendita fisici.