Fiorella Mannoia in concerto a Roma: info e scaletta

Per concludere in bellezza la tournée, Fiorella Mannoia sta per tornare all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia). Sarà l’ultima data del suo “Personale tour”, in programma per la serata di sabato 28 dicembre. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo ultimo progetto discografico e i suoi più grandi successi. Ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto nella capitale: la probabile scaletta del live, gli orari e i biglietti.

Fiorella Mannoia a Roma: tutte le info sul concerto

Subito dopo le festività natalizie, Fiorella Mannoia chiuderà il suo “Personale tour” a Roma. Il concerto conclusivo di questa lunga tournée nei teatri si terrà nella serata di sabato 28 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, nel centro della capitale. La data ha già registrato il tutto esaurito, pertanto non sono più disponibili biglietti. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00. Fiorella Mannoia sarà accompagnata sul palco dai musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre). L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale Pietro de Coubertin 30, a 1,5 km da Piazza di Spagna, facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: autobus 910, 53, 982, 168; tram linea 2; metro A - fermata Flaminio (poi tram 2), ferrovia Roma-nord – fermata Piazza Euclide.

La possibile scaletta del concerto

Il 2019 di Fiorella Mannoia è ruotato intorno al suo ultimo capitolo discografico “Personale”, nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 29 marzo. 13 brani che sono 13 storie, racconti di consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Come ha dichiarato la stessa artista, potremmo definirla una «piccola e umile personale» composta da canzoni e fotografie scattate da Fiorella Mannoia in varie parti del mondo. In scaletta, pertanto, dobbiamo aspettarci diversi brani estratti dal disco, tra cui il singolo di lancio “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Il senso”, “Penelope” e “Carillon”. Sicuramente presenti anche i grandi successi di Fiorella Mannoia, canzoni senza tempo come “Quello che le donne non dicono”, “Come si cambia”, “In viaggio”, “Le parole perdute”, “Che sia benedetta”. Tra i brani eseguiti nel corso del “Personale tour” ci sono anche alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante le precedenti date del “Personale tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate a Roma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.