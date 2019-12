A Roma torna Cosmo Festival, con Tale Of Us, Chris Liebing e Luciano, a Milano l’Amnesia propone l’elettronica di Marco Faraone e Neverdogs, all’Hexen Klub di Canazei in console Ricky S del Papeete Beach di Milano Marittima, Simson e Albert One; a BolognaFiere Galactica Electronic Music Festival ospita Charlotte de Witte, Joseph Capriati e Ellen Allien, al Peter Pan di Riccione si festeggia il 31 dicembre con Vida Loca e il 1 gennaio con dj Ralf, al MIA Clubbing di Porto Recanati si fa festa con il party Certe Notti, al Mythos di Ariano Irpino Capodanno in programma la serata ibizenca RICHBITCH con i suoi dj Ale Zuber e KAY, al Vertigo di Agrigento Joe T Vannelli, al Porto d’Alghero Cap d’Any 2020 con Emis Killa, Roy Paci & Aretuska.



Per chi invece voglia trascorrere il Capodanno all’estero, al Printworks di Londra house music con i dj di Glitterbox (il 31) e di Defected (l’1), a Berlino il festival Hyte con Richie Hawtin, Maceo Plex e Marco Carola, ad Amsterdam il festival Awakenings inizia il 30 dicembre e finisce il 2 mattina, a Madrid e Barcellona il clou è il 1 gennaio, in entrambi casi con il party elrow, animato e colorato come pochi altri al mondo. Sempre l’1 torna per un giorno a Ibiza Circoloco, la one-night in calendario in estate tutti i lunedì al Dc 10. A ciascuno il suo!