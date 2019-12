Alex Britti e Max Gazzè in concerto a Roma: info e scaletta

Dopo i live dell’estate passata, Max Gazzè e Alex Britti torneranno a suonare insieme sul palco per due concerti – evento nella capitale. Gli show fanno parte del loro progetto “In missione per conto di Dio”, in nome delle comuni radici blues. Nelle serate di giovedì 26 e venerdì 27 dicembre 2019 i due artisti saranno protagonisti all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia). Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati a questi speciali appuntamenti live: i biglietti, come arrivare e la possibile scaletta degli show.

Max Gazzè e Alex Britti insieme in concerto a Roma: i biglietti

“In missione per conto di Dio” è una celebre frase pronunciata da Dan Aykroyd a John Belushi nel film “The Blues Brothers”. È proprio da qui che prende il nome il sodalizio artistico tra Max Gazzè e Alex Britti, omaggio al mondo del blues. I due artisti si esibiranno live per una doppia data subito dopo Natale, il 26 e 27 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco con loro ci saranno delle special guest: il trombettista Flavio Boltro e il batterista francese Manu Katché, che durante la sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Joni Mitchell, Pink Floyd, Dire Straits, Peter Gabriel e tra gli italiani Pino Daniele e Stefano Bollani. I biglietti per assistere al live di Max Gazzè e Alex Britti “In missione per conto di Dio” sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti per entrambe le date (diritti di prevendita inclusi): seconda galleria 35 euro, prima galleria II settore 40 euro, prima galleria I settore 45 euro, platea II settore 50 euro e platea I settore 55 euro. I concerti – evento del progetto “In missione per conto di Dio” si terranno il 26 e il 27 dicembre 2019 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La venue è situata a 1,5 km dal centro della Capitale (Piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: autobus 910, 53, 982, 168; tram linea 2; metro A - fermata Flaminio (poi tram 2), ferrovia Roma-nord – fermata Piazza Euclide. L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale Pietro de Coubertin 30.

La possibile scaletta dei concerti

Dopo i rispettivi live show estivi, Max Gazzè e Alex Britti confermano la loro collaborazione in nome del blues. Non possiamo sapere con certezza quali brani eseguiranno dal vivo all’Auditorium Parco della Musica, ma dando un’occhiata alla scaletta dei precedenti concerti tenuti insieme “In missione per conto di Dio”, possiamo aspettarci di sentire brani di entrambi gli artisti e qualche celebre cover. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante il live della scorsa estate all’Umbria Jazz Festival; ricordiamo che le canzoni portate in scena a Roma probabilmente subiranno variazioni in base alle scelte degli artisti.