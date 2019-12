Coez in concerto a Bari: info e scaletta

È una data praticamente da “dentro o fuori”, con i soli biglietti vip rimasti ancora parzialmente invenduti. L’appuntamento per i suoi fan pugliesi è per la sera di domenica 22 dicembre 2019: giorno in cui il tour di Coez in programma nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia volgerà al termine, facendo tappa al Palaflorio di Bari. Di seguito, tutte le informazioni relative alla serata: dall’orario di inizio del concerto alla scaletta che probabilmente sarà eseguita fino al prezzo dei tagliandi ancora in vendita, per arrivare preparati all’appuntamento.

Coez in concerto al Palaflorio di Bari: le info

L’inizio del concerto di Coez al Palaflorio di Bari è in programma per le 21. Il concerto è completamente sold out da settimane, quindi non sono disponibili biglietti per la serata né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Gli unici tagliandi che sono ancora in vendita sono quelli relativi al “Coez – È sempre bello vip pack” che, oltre al biglietto per il parterre, permette un’entrata anticipata nel luogo dell’evento, l’help desk e info-line, del personale dedicato, il catering, un welcome drink di benvenuto e un gadget memorabilia esclusivo. Il pacchetto è in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita abituali al prezzo unico di 120 euro, comprensivo anche dei costi relativi ai diritti di prevendita. Il Palaflorio si trova in via Giuseppe Prezzolini. Dopo il concerto in programma a Bari, la sola data che Coez ha in programma fino a questo momento andrà in scena la sera di sabato 11 luglio 2020 a Roma, nell’ambito del festival Rock in Roma. I biglietti per la serata sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita abituali a partire da 28.75 euro: prezzo comprensivo dei diritti di prevendita.

Coez in concerto al Palaflorio di Bari: la probabile scaletta

Il concerto di Coez in programma al Palaflorio di Bari vedrà come protagonisti assoluti soprattutto i brani estratti dal suo ultimo album di inediti, “È sempre bello”, che saranno però alternati ai brani più amati e conosciuti della sua discografia. Tra i pezzi più recenti, ascolteremo “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene” e “Fuori di me”. Tra gli “evergreen” del repertorio dell’artista romano, invece, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. La probabile scaletta del concerto di Coez, la sera di domenica 22 dicembre 2019 al Palaflorio di Bari: