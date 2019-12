Renato Zero in concerto a Bologna: info e scaletta

Info e scaletta del doppio concerto di Renato Zero in programma alla Unipol Arena di Bologna

Doppio appuntamento con i fan di Renato Zero alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. I concerti andranno in scena sabato 21 e domenica 22 dicembre. Due serate nel corso delle quali il cantante romano farà ascoltare ai suoi fan i brani appartenenti a “Zero il folle”, il suo più recente disco di inediti. Di seguito, tutte le informazioni relative al doppio concerto di Renato Zero alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna: l’orario di inizio, le probabili scalette delle due serate e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati al doppio appuntamento.

Renato Zero in concerto a Bologna: le info

L’inizio dei due concerti di Renato alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna – sabato 21 e domenica 22 dicembre – è in programma per le 21. I biglietti per la prima serata sono ancora in vendita sia sul sito di Viva Ticket, sia presso i punti vendita autorizzati, a partire da 47.70 euro, prezzo relativo a un posto nel secondo anello numerato, settori est e ovest. A 63.60 euro si trovano invece i tagliandi per il primo anello numerato, secondo settore est. Quanto al secondo concerto, oltre a questi tagliandi sono disponibili anche i seguenti:

Secondo anello numerato con visibilità limitata est a 42.40 euro

Secondo anello numerato con visibilità limitata ovest a 42.40 euro

Secondo anello numerato settore ovest no schienale a 47.70 euro

Secondo anello numerato primo settore est a 53 euro

Secondo anello numerato primo settore ovest a 53 euro

Primo anello numerato con visibilità limitata est a 58.30 euro

Primo anello numerato con visibilità limitata ovest a 58.30 euro

Primo anello numerato secondo settore ovest a 63.60 euro

Primo anello numerato primo settore est a 74.20 euro

Primo anello numerato primo settore ovest a 74.20 euro

Gradinata frontale no schienale a 68.90 euro

Gradinata frontale a 68.90 euro

Tribuna telescopica secondo settore est a 79.50 euro

Tribuna telescopica secondo settore ovest a 79.50 euro

Tutti i prezzi sono comprensivi del costo del diritto di prevendita.

Renato Zero in concerto a Bologna: la scaletta

La scaletta dei due concerti di Renato Zero a Bologna sarà dedicata soprattutto ai brani estratti dal suo ultimo album di inediti, “Zero il folle”. Oltre a questi, nel corso delle due serate troveranno posto anche i brani più famosi e apprezzati appartenenti alla discografia del cantante della capitale. La probabile scaletta dei due concerti di Renato Zero a Bologna:

Il mercante di stelle Per non essere così/Niente trucco stasera/Artisti/L’equilibrista (medley) Mai più da soli Viaggia Cercami Emergenza noia Sogni di latta Che fretta c’è Dimmi chi dorme accanto a me Questi anni miei La culla è vuota Magari/Ho dato/Mentre aspetto che ritorni/Ed io ti seguirò/La tua idea/Nei giardini che nessuno sa (medley) Figli tuoi Madame Chi Via dei martiri Vivo/Uomo, no!/ Non sparare/Il carrozzone (medley) Ufficio reclami Triangolo Si sta facendo notte Rivoluzione Quanto ti amo Tutti sospesi Quattro passi nel blu La vetrina Amico assoluto Casal de’ Pazzi Zero il folle Il cielo

Il tour di Renato Zero

Dopo il doppio concerto in programma a Bologna, il tour di Renato Zero proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Le prossime date del tour di Renato Zero: