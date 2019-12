Fiorella Mannoia in concerto ad Ancona: info e scaletta

Ancora qualche occasione per i fan di Fiorella Mannoia: mancano poche date alla fine del “Personale tour”, che in questo 2019 ha portato la cantante romana sui palchi dei teatri di tutta Italia. Tra i prossimi appuntamenti in programma c’è quello ad Ancona, dove la Mannoia si esibirà venerdì 20 dicembre nella cornice del Teatro delle Muse. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo spettacolo: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Fiorella Mannoia ad Ancona: tutte le info sul concerto

Il “Personale tour” di Fiorella Mannoia, ricchissimo di date in tutta Italia, sta per concludersi. Tra le restanti occasioni per non perdersi l’emozionante live della cantante romana c’è il concerto di venerdì 20 dicembre ad Ancona. L’orario d’inizio dello show è fissato per le 21:00. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e alla tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): poltrona 60 euro, poltronissima 69 euro, I galleria 60 euro, palchi I fila 60 euro, II galleria 45 euro, palchi II fila 45 euro, III galleria 35 euro, palchi III fila 35 euro. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente. Il Teatro delle Muse si trova in Piazza della Repubblica nel centro di Ancona, nei pressi di uno degli ingressi principali del porto. La struttura è il più grande teatro delle Marche.

La possibile scaletta del concerto

Questo 2019 per Fiorella Mannoia è stato l’anno di “Personale”, il suo ultimo album in studio, pubblicato lo scorso 29 marzo. La cantante ha presentato il disco dal vivo al pubblico con tantissime date nei teatri di tutta Italia, e la prossima tappa sarà quella di Ancona. Durante il concerto del 20 dicembre al Teatro delle Muse, in scaletta saranno sicuramente presenti molte delle canzoni contenute in “Personale”, come il singolo di lancio “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Il senso”, “Penelope” e “Carillon”. Ampio spazio anche per i grandi successi di Fiorella Mannoia, brani che hanno segnato la sua carriera, tra cui “Come si cambia”, “Quello che le donne non dicono”, “In viaggio”, “Le parole perdute”, “Che sia benedetta”. Tra le canzoni eseguite nel corso del “Personale tour” ci sono anche alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante le precedenti date del “Personale tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate ad Ancona potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.