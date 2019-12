Nek in concerto a Cesena: info e scaletta

Dallo scorso novembre Nek ha dato il via al suo “Il mio gioco preferito – European tour”, portando la sua musica sui palchi dei teatri italiani e nelle grandi città d’Europa. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per giovedì 19 dicembre al Carisport di Cesena. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto di Nek: orari, biglietti e la probabile scaletta del live.

Nek a Cesena: tutte le info sul concerto

Dopo la speciale anteprima dello scorso settembre nell’importante cornice dell’Arena di Verona, Nek è partito in tour per fare ascoltare dal vivo a tutti i suoi fan, italiani ed europei, i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. “Il mio gioco preferito – European tour” continuerà con date fino a gennaio 2020, tra cui il prossimo concerto al Carisport di Cesena in programma per giovedì 19 dicembre. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00. I biglietti per assistere al live di Nek sono ancora disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): platea 63 euro, tribuna telescopica 55 euro, gradinata centrale numerata 40 euro e gradinata laterale numerata 35 euro.

La possibile scaletta del concerto

Con l’attuale tour 2019-2020 Nek è impegnato a presentare al pubblico italiano ed europeo le canzoni del suo ultimo capitolo discografico, non dimenticando i brani che l’hanno portato al successo mondiale durante i venticinque anni di carriera. Il suo nuovo album di inediti è intitolato “Il mio gioco preferito – parte prima”, uscito il 10 maggio 2019 per Warner Music Italy, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Durante i concerti di questa tournée, il cantautore emiliano porterà sicuramente in scena il singolo che ha anticipato il disco, “La storia del mondo”, così come altri brani che lo compongono: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. In scaletta non potranno mancare anche i più grandi successi di Nek, canzoni dal successo mondiale come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te” e tante altre. Di seguito ripotiamo la scaletta seguita durante i precedenti concerti de “Il mio gioco preferito – European tour”; ricordiamo che i brani presentati a Cesena potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.