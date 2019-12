LP: annunciati tre concerti in Italia nell'estate 2020

La cantautrice americana LP è pronta a tornare nel paese delle sue origini, l’Italia, per tre nuovi concerti, imperdibili occasioni per ascoltare dal vivo la sua incantevole voce. Gli appuntamenti da segnare in calendario sono per l’estate del 2020: Laura Pergolizzi – questo il suo vero nome – sarà protagonista sul palco del Gru Village di Torino il prossimo 13 luglio, in Piazza degli Scacchi a Marostica (provincia di Vicenza) il 14 luglio e in una location ancora non annunciata a Firenze il 15 luglio. Di seguito tutti i dettagli e le info utili per non perdersi i concerti italiani di LP: date e biglietti.

LP: tutte le date annunciate in Italia nel 2020

Ha da poco concluso il tour in America Latina per presentare al pubblico “Heart To Mouth”, suo ultimo disco uscito il 7 dicembre 2018, ma LP non si ferma ed ecco arrivare l’annuncio degli show in programma in Italia per l’estate 2020. La cantante americana, di origini italiane, si esibirà nel nostro paese per tre concerti: lunedì 13 luglio al Gru Village di Grugliasco (Torino), martedì 14 luglio in Piazza degli Scacchi a Marostica (provincia di Vicenza) e mercoledì 15 luglio a Firenze, in una location ancora non ufficialmente comunicata. I biglietti per i concerti di Torino e Vicenza sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati, dalle ore 11:00 di mercoledì 18 dicembre, mentre quelli per la data di Firenze saranno messi in vendita prossimamente. Il prezzo per lo show al Gru Village di Torino è di 20 euro + diritti di prevendita (posto unico in piedi), mentre per il concerto di Piazza degli Scacchi a Marostica (Vicenza) sono disponibili diverse tipologie di posti a prezzi differenti: parterre posto in piedi a 30 euro + diritti di prevendita, PIT area a 40 euro + d.p. e tribuna a sedere a 43 euro + d.p.. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Per la data di Firenze saranno presto annunciate ulteriori informazioni.

LP: il successo degli ultimi anni

LP è una cantautrice nata a Long Island (stato di New York) da genitori italiani, infatti il suo vero nome, Laura Pergolizzi, non lascia dubbi sulle sue origini. Il suo disco d’esordio, “Heart-Shaped Scar”, è uscito nel 2001, ma è soltanto anni più tardi, grazie al singolo “Lost On You” (2016) che la sua carriera decolla in tutto il mondo. Il brano è diventato presto una hit, con un incredibile impatto commerciale nei principali mercati discografici europei. In Italia ha raggiunto la vetta delle classifiche e conquistato ben quattro dischi di platino. Con il nuovo album “Heart To Mouth”, uscito il 7 dicembre 2018, il successo è continuato: il primo singolo estratto, “Girls Go Wild”, è stato appena certificato dalla classifica EarOne Preview Top 100 Of The Year 2019 come il brano più ascoltato dell’anno. Un risultato che si aggiunge ad altri numeri straordinari: 25 milioni di streaming su Spotify e 52 settimane consecutive nella classifica airplay ufficiale con i tre singoli estratti dal suo ultimo album “Heart To Mouth” (“Recovery”, “Girls Go Wild” e “Shaken”). Traducendo questi numeri in parole, LP è stata l’artista più trasmessa dalle radio italiane nel 2019.