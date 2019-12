Fabrizio Moro in concerto a Sanremo: info e scaletta

L’ultimo appuntamento è per la sera di giovedì 19 dicembre: sarà questo il giorno in cui il “Figli di nessuno Tour 2019” di Fabrizio Moro farà tappa al teatro Ariston di Sanremo. Un teatro che già ha visto più volte esibirsi il cantautore romano, nel corso dei festival canori. Anzi, due anni fa l’artista ha persino vinto la kermesse canora, gareggiando in coppia con Ermal Meta, sulle note di “Non mi avete fatto niente”. Nel corso della serata a Sanremo, Fabrizio Moro farà ascoltare ai suoi fan una serie di brani estratti dal suo ultimo album di inediti, “Figli di nessuno”, alternati ai pezzi più famosi e apprezzati del suo repertorio. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto di Fabrizio Moro al teatro Ariston di Sanremo: l’orario di inizio, il prezzo dei biglietti ancora in vendita e la probabile scaletta del concerto.

Fabrizio Moro in concerto a Sanremo: le info

L’inizio del concerto di Fabrizio Moro al teatro Ariston di Sanremo, giovedì 19 dicembre, è in programma per le 21.15. I biglietti per lo spettacolo non sono più in vendita sul sito di TicketOne, essendo disponibili solo presso i punti vendita fisici. A salire sul palco del teatro Ariston di Sanremo insieme a Fabrizio Moro saranno Claudio Junior Bielli al pianoforte, alle tastiere e alle programmazioni, Roberto Maccaroni alla chitarra e ai cori, Danilo Molinari alla chitarra, Alessandro Inolti alla batteria e Andrea Ra al basso e ai cori. Quella al teatro Ariston di Sanremo sarà l’ultima data del “Figli di nessuno Tour 2019” di Fabrizio Moro. Poi è probabile che l’artista romano si prenderà una pausa, prima di ricominciare con gli appuntamenti in studio e dal vivo.

Fabrizio Moro in concerto a Sanremo: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Fabrizio Moro al teatro Ariston di Sanremo vedrà l’alternarsi dei brani estratti dal suo più recente disco di inediti, “Figli di nessuno”, e i pezzi più celebri e apprezzati del suo repertorio. Ci saranno quindi canzoni come la title-track del disco, “Ho bisogno di credere”, “Filo d’erba”, “Per me” e “Quasi”: tutti appartenenti a “Figli di nessuno”. E poi, tra i brani più famosi della sua discografia, “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente”, “Portami via” e “Pace”. Non è da escludere che il cantante romano decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione. Di seguito, la probabile scaletta del concerto che Fabrizio Moro terrà giovedì 19 dicembre al teatro Ariston di Sanremo.