Antonello Venditti in concerto a Roma: info e scaletta

Un altro attesissimo appuntamento con Antonello Venditti in concerto a Roma. Sulla scia dell’enorme successo di pubblico ottenuto negli ultimi mesi con i suoi concerti-evento in tutta Italia, il cantautore romano torna a grande richiesta ad esibirsi nella capitale. L’appuntamento di venerdì 20 dicembre al Palazzo dello Sport segnerà la sua quinta data a Roma in un anno, ancora una volta “Sotto il segno dei pesci”. Di seguito tutte le info per non perdersi questo speciale evento ed arrivare preparati al concerto: la probabile scaletta del live, gli orari e i biglietti.

Antonello Venditti torna in concerto a Roma: tutte le info

Cinque concerti da tutto esaurito in un anno per Antonello Venditti al Palazzo dello Sport di Roma. E come potrebbe essere altrimenti per la voce più amata dai romani e non solo. Il tour celebrativo per i 40 anni del suo album senza tempo, “Sotto il segno dei pesci”, torna a far tappa nella capitale venerdì 20 dicembre nella cornice del Palazzo dello Sport. L’inizio del live è previsto per le ore 21:00. Attualmente, su circuito TicketOne (online e nei punti vendita autorizzati) sono state riaperte le vendite per alcuni biglietti in diversi settori. Ecco i rispettivi prezzi (diritti di prevendita inclusi): platea numerata 79 euro, tribuna numerata gold 75 euro, tribuna numerata 65 euro, tribuna laterale numerata 55 euro, terzo anello numerato 45 euro, terzo anello laterale numerato 39 euro, terzo anello laterale numerato con visibilità limitata 35 euro, tribuna laterale numerata con scarsa visibilità 30 euro, terzo anello laterale numerato con scarsa visibilità 30 euro. La disponibilità è molto limitata, perciò vi consigliamo di affrettarvi nell’acquisto. I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, sono nominali. Dopo il concerto di Roma, “Sotto il segno dei pesci – The anniversary tour” proseguirà con altre due date in Italia, il 15 febbraio 2020 al Modigliani Forum di Livorno e il 29 febbraio 2020 al PalaInvent di Jesolo (VE), e con una data al di là dei confini nazionali all’Eventim Apollo di Londra l’8 marzo 2020. Dopodiché, mai stanco del calore della sua città, Antonello Venditti tornerà a Roma il 5 settembre 2020 per un imperdibile concerto allo Stadio Olimpico con Francesco De Gregori.

La possibile scaletta del concerto

Per il concerto del 20 dicembre di Antonello Venditti a Roma dovete aspettarvi un altro spettacolo unico e carico delle emozioni che le canzoni di “Sotto il segno dei pesci” riescono ancora a regalare dopo 40 anni dalla loro pubblicazione. Il cantautore sarà accompagnato sul palco dalla sua band storica per riproporre i brani di un album che ha segnato per sempre il corso della musica italiana, oltre alle canzoni più amate del suo repertorio, tra cui “Giulio Cesare”, “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”, “Amici mai”, “Grazie Roma”, “Benvenuti in paradiso”, riuscendo a riunire, grazie alla scelta di una scaletta e di un allestimento potenti, generazioni diverse e apparentemente lontanissime, sotto la stessa costellazione. Ospite della serata sarà sicuramente Francesco De Gregori, con cui probabilmente Venditti si esibirà in duetto su alcuni pezzi. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita dal cantautore romano durante le precedenti date del tour celebrativo di “Sotto il segno dei pesci”; ricordiamo che le canzoni portate in scena a Roma potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.