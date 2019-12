Il videoclip di Angela fa parte del progetto Colour Behind The Walls, una live session realizzata quest’estate in cui ho presentato in anteprima ad un pubblico ristretto il mio ultimo album Pranzo di Famiglia. È il primo video di questo live che ho deciso di pubblicare. E’ un brano molto semplice, diretto, che racchiude le poche parole che sono riuscito a esprimere riguardo alla perdita di una persona cara. È nato in pochi minuti ed è stato inserito nel disco così, chitarra e voce. Racconta di quanto sia difficile, a volte, ringraziare le persone e dimostrare l’affetto che si prova per loro, di cui spesso ci rendiamo conto solo quando è ormai troppo tardi, della difficoltà di accettare il distacco e la perdita delle radici, e del peso dell’eredità del ruolo di soggetto cardine della famiglia.



La performance Colour Behind The Walls si è svolta in una location molto suggestiva: i sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, che rappresenta un forte segno di identità culturale della città, un contenitore per la memoria storica del territorio. L’idea alla base di era quella di identificare nell’immagine del muro il soggetto centrale. Volevo invitare le persone a guardare oltre, a vedere al di là di ciò che sembra attraverso la rottura dei muri emotivi e psicologici, i colori della musica, i suoni. Non solo un live, ma una filosofia, una scelta di vita su cui si basa l’intero disco Pranzo di Famiglia.



Ho chiesto aiuto al Comune di Lucca per trovare una location che potesse concretizzare quest’idea, che avesse un significato di solidità, concretezza, bellezza, eleganza e allo stesso tempo semplicità ed essenzialità, anche dei materiali: da qui la scelta delle mura. Abbiamo realizzato un video dell’intero live, nudo, reale, in cui il pubblico e i cameramen sono parte integrante delle riprese. La messa in scena è stata realizzata interamente da me, con oggetti d’arredo e luci, con i tappeti e la strumentazione che fanno parte del mio studio di registrazione da anni, allo scopo di ricreare il mio “micro-mondo”: esattamente quello che viene raccontato negli 8 brani del disco Pranzo di Famiglia. La band è formata dai musicisti che mi accompagnano da anni: Piero Perelli alla batteria, Emmanuele Modestino alla chitarra e ai cori e Marco Galiero al basso.



Art Director/Design - Andrea Biagioni

Colorist - Duccio Lucchesi

Editing - Carlotta Lucchesi

D.O.P. - Carlo Carmassi

Sound Engineer- Lorenzo Sola

Mix - Paolo Iafelice