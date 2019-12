In attesa del nuovo album, Mario Biondi annuncia un nuovo tour in Italia e in Europa

Il 2020 sarà anche l’anno del ritorno di Mario Biondi in concerto in Italia. L’artista ha dedicato la sua attività live soprattutto all’estero nell’ultimo periodo, riscuotendo un grandissimo successo con ben otto concerti sold out a Londra al Ronnie Scott’s e spettacoli al Kennedy Center di Washington, l’Acropoli di Atene e il Teatro Martì a l’Avana. Ora però è tempo di ritornare in Italia dopo aver presentato un brano inedito “Mesmering Eyes” nel leggendario jazz club di Londra. È tempo di un nuovo progetto che vedrà la luce nella prossima primavera, così come annunciato dallo stesso Mario Biondi sui suoi social: “È stato emozionante tornare in studio con il mio storico gruppo, gli High Five Quintet. Non vedo l’ora di tornare con un album che allo stesso tempo mi riporta alle origini e mi fa sperimentare nuovi suoni, ma soprattutto sono felice di presentarlo qui in Italia a maggio, nelle date di Roma e Milano, per poi tornare all’estero. Sarà una stagione molto intensa, un nuovo inizio, e questo non può che stimolarmi“.

Le date del tour in Italia e in Europa

Queste le due date previste in Italia per maggio 2020:

17 maggio – Roma all’Auditorium Parco della Musica

30 maggio – Milano al Teatro degli Arcimboldi

Mario Biondi si esibirà a Roma all’Auditorium Parco della Musica e a Milano al Teatro degli Arcimboldi. I biglietti per i due live in questione sono in vendita sul circuito TicketOne dal 4 dicembre. Il costo dei titoli d’ingresso parte da 35 euro più diritti di prevendita. Queste invece le date all’estero previste per il 2020:

19 maggio – Zurigo – KAUFLEUTEN

29 maggio – Londra – UNION CHAPEL

2 giugno – Glasgow – ST LUKE’S

3 giugno – Edimburgo – QUEEN’S HALL

L’ultimo album nel 2019

A luglio Mario Biondi ha pubblicato “Sunny Days” ft. Cleveland Jones, astro nascente del jazz. Così Biondi ha commentato il singolo: “Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce”. L’ultimo album di inediti di Mario Biondi è “Brasile”, pubblicato a marzo del 2018. L’artista aveva anticipato l’uscita del progetto discografico partecipando al Festival di Sanremo di quell’anno con il brano “Rivederti”. Questa la tracklist dell’album:

Felicidade Devotion Upside Down (Flor de Lis) Rivederti (Italian Version) Take Me to the Stars Sophia It's You I'll Always Love (Eu sei que vou te amar) Deixa Eu Dizer (feat. Claudya & Ivan Lins) On the Moon Jardin d'hiver Smooth Operator (feat. Till Brönner) Luiza Rivederti (feat. Daniel Jobim & Ana Carolina) (Rio Version)

“Brasile” è un disco ricco di contaminazioni che vede Mario Biondi cantare in quattro lingue: portoghese, francese, inglese e italiano. Nell’album sono presenti diverse cover della musica popolare brasiliana riadattate o tradotte per l'occasione.