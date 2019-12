Loredana Bertè in concerto: le date del tour nel 2020

Loredana Bertè ha annunciato il ritorno sul palco tramite social. Il tour LiBertè Tour Teatrale partirà da febbraio con il concerto di Bassano del Grappa. Sono solo cinque per ora le date in programma in un calendario che comunque resta in aggiornamento in vista delle prossime settimane:

28/2/2020 – Palabassano 2, Palabassano Del Grappa (VI)

3/3/2020 – Teatro Romolo Valli, Reggio Emilia

18/3/2020 – Politeama Genovese, Genova

31/3/2020 – Teatro Della Luna, Assago (MI)

15/4/2020 – Teatro Colosseo, Torino

Un nuovo tour anche nel 2020 dopo un 2019 entusiasmante per Loredana Berté che ha confermato il suo rilancio. La partecipazione al Festival di Sanremo con “Cosa ti aspetti da me” e il quarto posto raggiunto ha confermato la bontà del progetto “LiBertè”. Il repack dell’album, la pubblicazione del singolo inedito “Tequila e San Miguel” e la partecipazione a “Senza Pensieri”, brano di Fabio Rovazzi hanno permesso a Loredana Berté di conquistare le classifiche estive. Negli ultimi mesi ha anche promosso il tributo alla sorella Mimì “Kintsugi Amica Mia”, interpretato da Aida Cooper e ha partecipato come doppiatrice a “La Famiglia Addams” prestando la voce a Nonna Addams.

Il progetto LiBerté

L’ultimo album di Loredana Bertè è uscito a settembre 2018. «È un inno alla libertà e alla follia. Nella copertina sono stata ritratta mentre indosso una camicia di forza. E a me una camicia di forza l’avevano messa per davvero. È stato parecchi anni fa. Ero nella mia casa di Milano, continuamente assediata dai rumori dei lavori dei vicini, del trapano. Non ce l’ho più fatta, sono scesa al piano terra e ho sfasciato la portineria. Sono venuti a prendermi in quindici, con la camicia di forza, e mi hanno rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Ci sarei rimasta volentieri: stavo meglio lì che a casa mia. Almeno non c’erano i lavori! Però, visto che stavo bene, mi hanno fatto uscire. Poi ci sono tornata per farci un concerto. Per la copertina ho acquistato questa camicia di forza, che immediatamente ho sporcato di colori con il pennello del make-up artist di questo progetto, che ovviamente mi ha odiato».

Le collaborazioni con Ivano Fossati e Gaetano Curreri

Alla stesura dei brani hanno partecipato alcuni tra i principali autori della musica italiana. Tra questi ci sono anche Fabio Ilacqua e Davide Simonetta, ma soprattutto anche Ivano Fossati che è tornato a scrivere nuovamente per la cantante: «Non sopportavo la distanza che si era creata tra noi, così gli ho mandato una lettera. Sapevo che lui aveva deciso di non scrivere più per nessuno. E invece la sua risposta è stata “Messaggio dalla luna”, una canzone meravigliosa». Lo stesso Ivano Fossati ha poi pubblicato un album in coppia con Mina, uscito a novembre. Ovviamente nell’album è presente anche Gaetano Curreri che ha composto “Una donna come te” e “Cosa ti aspetti da me”, brano presentato poi al Festival di Sanremo del 2019.