A poche settimane dall’annuncio degli Aerosmith, dei Foo Fighters e di Vasco Rossi all’I-Days 2020, anche gli Incubus rendono noto sui loro canali ufficiali la loro partecipazione al festival musicale che si terrà al MIND Milano Innovation District. La band salirà sul palco di Milano il 13 giugno 2020 per l’unica tappa italiana della tournée mondiale in programma per il prossimo anno. Gli Incubus saliranno sul palco prima degli Aerosmith, in una serata che si annuncia davvero imperdibile. La band alt-metal dovrebbe presentare sul palco dell’I-Days 2020 le canzoni del nuovo album di inediti previsto per i prossimi mesi. A fine agosto è stato infatti rilasciato il brano “Into The Summer” che anticipa l’uscita discografica. Il gruppo, nato nel 1991, è composto da Brandon Boyd (voce, percussioni), Mike Einziger (chitarra), Chris Kilmore (tastiere), Ben Kenney (basso) e José Pasillas (batteria).

Il calendario dei concerti per l’I-Days 2020

Questo il calendario dell’I-Days 2020 e tutti gli artisti che parteciperanno al festival:

L’edizione 2020 dell’I-Days si preannuncia di grande spessore artistico e prosegue la tradizione del festival che negli ultimi anni ha ospitato i concerti di Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons. Tutti gli spettacoli si terranno al MIND Milano Innovation District (area expo), una zona verde specifica attrezzata per i grandi concerti, altamente qualificata e dotata di tutti i servizi.

Info, biglietti e prezzi

I biglietti per tutte le date degli I-Days 2020 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme digitali Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

System Of A Down + Korn

Posto unico: 60€ + prevendita

Pit Gold: 70€ + prevendita

VIP PACK 1 – EARLY ENTRY* – 170,00€

VIP PACK 2 – SUPER PIT** – 335,00€

VIP PACK 3 – TERRAZZA*** – 420,00€

Aerosmith + Incubus

Posto unico: 65€ + prevendita

Pit Gold: 75€ + prevendita

VIP PACK 1 – EARLY ENTRY* – 175,00€

VIP PACK 2 – SUPER PIT** – 340,00€

VIP PACK 3 – TERRAZZA*** – 425,00€

Foo Fighters

Posto unico: 65€ + prevendita

Pit Gold: 75€ + prevendita

VIP PACK 1 – EARLY ENTRY* – 175,00€

VIP PACK 2 – SUPER PIT** – 340,00€

VIP PACK 3 – TERRAZZA*** – 425,00€

Vasco

Posto unico: 79.24€

Pit Gold: 91.43€

Billie Eilish

Posto unico: 65€ + prevendita

Pit Gold: 75€ + prevendita

VIP PACK 1 – EARLY ENTRY* – 175,00€

VIP PACK 2 – SUPER PIT** – 340,00€

VIP PACK 3 – TERRAZZA*** – 425,00€

ABBONAMENTO POSTO UNICO 4 giorni: 225€ + prevendita

ABBONAMENTO PIT GOLD 4 giorni: 260€ + prevendita

VIP PACK DETTAGLI

VIP PACK 1 – EARLY ENTRY include:

1 biglietto PIT GOLD

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura al pubblico)

1 free drink

Pass ricordo laminato

VIP PACK 2 – SUPER PIT include:

1 biglietto con Pit riservato in area esclusiva vicino al palco (super Pit)

Parcheggio (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

Buono da € 30 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival

Aperitivo rinforzato (apertura ore 18.00)

Pass ricordo laminato

Toilette riservata agli acquirenti dei pacchetti

Servizio concierge dedicato con reperibilità

VIP PACK 3 – TERRAZZA include: