Finley un fine 2019 con Santa Claustrofobia

Non è un caso che Santa Claustrofobia esca proprio a un mese dall’ultimo Natale di questa decade. Già dal gioco di parole nel titolo, emerge la natura grottesca del pezzo: un singolo surreale e anti-natalizio per tutte quelle anime perse che detestano i cliché della festa più attesa (e temuta) dell’anno. Con la nuova traccia, i Finley hanno vestito i panni del Grinch per scrivere un brano che non potrà passare inosservato. Santa Claustrofobia è il modo migliore per esorcizzare questo lungo countdown verso il 25 di Dicembre. “Niente di personale contro il Natale” - afferma Pedro, cantante della band – “quello che invece non riesco proprio a tollerare di questa festività sono i suoi hooligan. Una schiera di personaggi di diverse estrazioni sociali che vivono aspettando questo giorno e non vivendo tutti gli altri. E poi le tradizioni mi hanno sempre un po’ annoiato, più divertente invece uscire dai binari, come nella musica.” Per celebrare l’uscita della traccia, in esclusiva su Music First sarà disponibile il bundle Pacco di Natale contenente la nuova T-shirt di Santa Claustrofobia, la pallina di Natale targata Finley e uno speciale kit di biglietti di auguri. Un ulteriore regalo dei Finley ai fan sarà la data di Bovolone che verrà recuperata venerdì 6 dicembre in seguito alla cancellazione del concerto previsto lo scorso giugno. I Finley sono Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) e le prossime due date saranno venerdì 27 dicembre a Mezzago al Bloom e sabato 28 a Modena all'Off.