Clementino in concerto a Milano: info e scaletta

Fa tappa al Fabrique di Milano la tournée del rapper campano Clementino. La prima serie di appuntamenti, iniziata il 13 dicembre dal palco della Hall di Padova, nel corso della quale l’artista sarà accompagnato dalla Smoke Band. Di seguito, tutte le informazioni relative alla serata: l’orario di inizio, la probabile scaletta che sarà proposta e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati al concerto.

Clementino in concerto a Milano: le info

L’inizio del concerto di Clementino al Fabrique di Milano è in programma per le 21. I biglietti sono ancora in vendita sul sito di TicketOne al prezzo unico di 25.30 euro: prezzo per il posto unico, comprensivo dei costi dei diritti di prevendita. In alternativa, i grandi fan dell’artista potranno accaparrarsi un “Vip Pack – Posto unico”, al prezzo di 63.30 euro. Tagliando speciale che, oltre al biglietto per il concerto, permette l’ingresso anticipato nel locale, il meet & greet per incontrare l’artista, un pass ricordo laminato e il poster del concerto. Il Fabrique si trova al civico 9 di via Fantoli. All’esterno del locale ci sono diversi parcheggi – alcuni a pagamento, altri gratuiti – in cui è possibile posteggiare la propria auto. In alternativa, è possibile raggiungere il locale con la metropolitana, scendendo alla fermata di Rogoredo. Da qui, prendere la linea 88 e scendere alla fermata via Fantoli / via Mecenate.

Clementino in concerto a Milano: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Clementino al Fabrique di Milano sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Tarantelle”, l’ultimo album di inediti pubblicato dal rapper campano, uscito il 3 maggio di quest’anno. Come dichiarato da lui stesso: «Do priorità ai brani dell'ultimo disco, Tarantelle, ma i vecchi successi ci saranno tutti, da Pianoforte a vela ai pezzi di Sanremo». L’album si compone di 14 tracce: la prima è “Gandhi”, l’ultima è “Diario di bordo”. Questa, la tracklist di “Tarantelle”, che con ogni probabilità sarà eseguita ampiamente nel corso del concerto milanese:

Gandhi Un palmo dal cielo Alleluia (registrata con Gemitaiz) Mare di notte Tarantelle (che ne sarà di me) Hola! (registrata con Nayt) Sempreverde Versi di te Babylon (registrata con Caparezza) Chi vuol essere milionario? (registrata con Fabri Fibra) Freddo Smoke Bong La mia follia Diario di bordo

Oltre a questi pezzi, Clementino eseguirà anche le sue canzoni più famose: brani come “Cos cos cos”, “La cosa più bella che ho”, “Quando sono lontano”, “Stella do’ cielo”, “O’ vient”, “Fumo”, “Pianoforte a Vela” e “Ragazzi fuori”.

Il tour 2019 di Clementino

Dopo il concerto in programma al Fabrique di Milano, il tour di Clementino nei club delle principali città d’Italia proseguirà con l’appuntamento di venerdì 20 dicembre allo spazio Rossellini di Roma. L’ultimo concerto sarà un appuntamento “in casa”: lunedì 23 dicembre al teatro PalaPartenope di Napoli. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 25.30 euro, prezzo comprensivo dei diritti di prevendita. I prossimi concerti del tour 2019 di Clementino: