Stormzy, è uscito il nuovo album Heavy Is The Head

È finalmente disponibile “Heavy Is the Head”, il nuovo album di Stormzy. L’artista britannico arriva con il suo secondo progetto discografico dimostrando ancora una volta il suo innato talento compositivo. Sono già cinque i brani estratti dall’album, infatti ad aprile è stato pubblicato “Vossi Bop”, la sua prima pubblicazione dal 2017 e ha infranto il record di vendite nella prima settimana da parte di una rapper britannico con oltre 12.7 milioni. Il brano è uscito in Italia in una nuova versione con il featuring di Ghali. Subito dopo è uscito “Crown”, poi “Wiley Flow”, “Own it” e “Audacity” che vede la partecipazione di Headie One. Non è l’unico artista presente in “Heavy is the head”, infatti nell’album sono presenti anche Aitch, Burna Boy, Ed Sheeran, H.E.R., Tiana Major9 e YEBBA. Il video di “Own it”, singolo che vede la partecipazione di Ed Sheeran e Burna Boy, ha superato le 9 milioni di views.

La copertina esposta e la tracklist di “Heavy Is the Head”

La copertina dell’album è stata realizzata dal fotografo Mark Mattock ed è stata esposta nella National Portrait Gallery di Londra. Nicholas Cullinan, direttore della galleria, ha affermato che “Stormzy ha senza dubbio un’influenza significativa sull’odierna cultura britannica, sia attraverso la sua musica che attraverso l’impegno attivo con i giovani appartenenti a minoranze”. Nella foto di copertina, Stormzy regge in mano il giubbotto anti-pugnale disegnato da Banksy che ha indossato durante la sua ormai storica performance all’ultimo festival di Glastonbury. Questa la tracklist di “Heavy Is the Head”:

Big Michael Audacity (feat. Headie One) Crown Rainfall (feat. Tiana Major9) Rachael’s Little Brother Handsome Do Better Don’t Forget to Breathe (feat. YEBBA) (Interlude) One Second (feat. H.E.R.) Pop Boy (feat. Aitch) Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy) Wiley Flow Bronze Superheroes Lessons Vossi Bop

Il grande successo di Stormzy

Da rapper a showman, l’evoluzione di Stormzy è ormai riconosciuta e riconoscibile. Dopo l’album di debutto “Gang Signs & Prayer” del 2017 ha messo in mostra la sua onestà e la sua capacità di permettere al suo pubblico di identificarsi in ciò che dice. Stormzy è un autentico portavoce del “black empowerment” e dell’attivismo sociale ed è diventato una delle principali figure sociali inglesi a cui ispirarsi. Nel luglio 2018 ha lanciato ‘The Stormzy Scholarship’, borsa di studio per due studenti neri all’anno presso la Cambridge University. Successivamente ha lanciato #Merky Books, una pubblicazione in collaborazione con Penguin Random House UK che ha visto l’uscita del suo libro “Rise Up: The Story So Far”. Ha inoltre fondato la sua etichetta discografica e il ‘Writers’ Prize’, iniziativa che raccoglie i migliori autori della prossima generazione. Il suo successo è stato travolgente e ha conquistato il record per essere il primo rapper britannico ad aver guadagnato uno show da headliner al Festival di Glastonbury. Tra i premi ottenuti in carriera ci sono due Brit Awards, un MTV European Music Awards, sei MOBO Awards, un Teen Choice Award e due British GQ Awards.