Modà in concerto a Roma: info e scaletta

La data è di quelle importanti. Fa tappa al Palazzo dello Sport di Roma il “Testa o croce Tour 2019” dei Modà, la tournée che ha segnato il ritorno sulle scene – dopo qualche anno di silenzio – del gruppo lombardo, accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo album di inediti. L’appuntamento nel palazzetto dello sport della capitale è per la sera di sabato 14 dicembre 2019. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto: l’orario di inizio, la scaletta che probabilmente sarà proposta, i prezzi dei biglietti ancora in vendita e le rimanenti date del tour, per arrivare preparati alla serata.

Modà in concerto a Roma: le info

L’inizio del concerto dei Modà, sabato 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, è in programma per le 21. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati. Completamente esauriti, invece, gli “Upgrade Parterre Early Entry”: i pacchetti speciali, dedicati ai grandi fan della band. I tagliandi normali sono in vendita a partire da 39 euro: prezzo relativo a un posto nel parterre in piedi (sempre nel parterre in piedi, a 15 euro si trovano i biglietti ridotti per bambini e a 27.30 con lo sconto special Trenitalia). Ancora, a 40 euro possono essere acquistati i tagliandi per il terzo anello laterale con visibilità limitata; a 50 euro, per la tribuna laterale con visibilità limitata; infine, a 65 euro per la tribuna numerata. Completamente esauriti, invece, gli altri settori. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi relativi alla prevendita.

Modà in concerto a Roma: la scaletta

La scaletta del concerto dei Modà a Roma vedrà l’alternarsi dei brani estratti da “Testa o croce”, il disco più recente della band, ai pezzi più famosi della carriera del gruppo. Tra questi ultimi, canzoni come “Gioia”, “Come un pittore”, “Salvami” e “Tappeto di fragole”. L’inizio della serata sarà sulle note di “Una vita non mi basta”, mentre la conclusione sarà affidata a “Viva i romantici”. La probabile scaletta del concerto dei Modà al Palazzo dello Sport di Roma:

Una vita non mi basta Forse non lo sai Vittima La sua bellezza Passione maledetta Puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Il sogno di una bambola La notte Testa o Croce Non respiro Come un pittore Cuore e vento Non è mai abbastanza Urlo e non mi senti Francesco Anche Stasera Quel sorriso in volto Gioia La fata Salvami Voglio solo il tuo sorriso Dimmelo Per una notte insieme Tappeto di fragole Sono già solo Arriverà Guarda le luci di questa città Stella Cadente Mia Viva i Romantici

Le date del “Testa o croce Tour” dei Modà

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, i Modà di prenderanno una pausa di alcuni mesi, riprendendo l’attività live a marzo, con il doppio appuntamento del 6 e del 7 al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. La data conclusiva sarà invece il 2 maggio all’Arena di Verona. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali. I prossimi concerti del “Testa o croce Tour” dei Modà: