A due anni di distanza dal debutto solista, disco d’oro in Italia, Harry Styles pubblica “Fine Line”, secondo album di inediti. Il nuovo progetto discografico è disponibile in formato cd, vinile e in una speciale edizione con un booklet di 32 pagine con foto del dietro le quinte della registrazione dell'album. Sono 12 i brani che compongono l’album, tra i quali “Lights Up” e “Adore You”, singoli che hanno anticipato l’uscita di “Fine Line”. Harry Styles ha raccontato qualcosa in più sul suo album a Rolling Stones: «Parlerà anche del fare l’amore e del sentirsi tristi. Posso diventare davvero patetico quando sono geloso. Mi sento più felice di quanto non sia mai stato, ma anche più triste di quanto non sia mai stato, dispiaciuto per me stesso… è davvero diverso condividerlo». Per celebrare l’uscita dell’album, è stato organizzato un evento speciale a Los Angeles: "Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only".

La tracklist di “Fine Line”

L’uscita di “Fine Line” è stata caratterizzata da alcune indiscrezioni riguardanti il libretto allegato al disco. Presente soltanto nella versione vinile ha colpito i fan di Harry Styles per una foto senza veli dello stesso cantante. L’artista ha commentato così la scelta di inserire questo scatto solo nel vinile: "Se cerchi di infilare una foto in un libretto del cd... nessuno vuole vedere una foto così piccola. Un piccolo ragazzo nudo. Deve essere a misura poster". Questa la tracklist di “Fine Line”:

Golden Watermelon Sugar Adore You Lights Up Cherry Falling To Be So Lonely She Sunflower, Vol. 6 Canyon Moon Treat People With Kindness Fine Line

Il tour in Europa e le date in Italia

Ovviamente in vista del nuovo album è stato anche organizzato un lunghissimo tour mondiale in programma nel 2020. Sono due le tappe italiane in calendario: venerdì 15 maggio al Pala Alpitour di Torino e sabato 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti per le date italiane sono disponibili da venerdì 22 novembre su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti, in quanto soggetti alla nuova normativa, saranno nominali. Special guest del tour europeo di Harry Styles sarà King Princess (per i concerti dal 15 aprile al 31 maggio), mentre per le tappe americane e canadesi l’opening act sarà affidato alla cantautrice Jenny Lewis (dal 26 giugno al 5 settembre) e l’artista giamaicana Koffee aprirà gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre). Queste tutte le date in Europa del “Love on Tour” di Harry Styles: