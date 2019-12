Guns N’ Roses, unica data italiana al Firenze Rocks 2020

Si completa il quadro degli headliner di Firenze Rocks 2020. Dopo l’annuncio della presenza di Green Day, Red Hot Chili Peppers e Vasco Rossi, è stato confermato anche il concerto dei Guns N’ Roses in programma il 12 giugno alla Visarno Arena. I biglietti per assistere allo spettacolo del gruppo di Axl Rose e Slash saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre 2019 sul sito ww.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. I biglietti e gli abbonamenti per le quattro giornate sono disponibili su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. I Guns N’ Roses avevano già partecipato al Firenze Rocks nel 2018 e avevano regalato una straordinaria perfomance a sorpresa con i Foo Fighters sulle note di “It’s So Easy”. Sarà quindi la seconda volta che il gruppo parteciperà ad uno dei festival più importanti in Europa.

Il calendario del Firenze Rocks 2020

Dal 2017 il Firenze Rocks si è imposto come uno dei festival musicali più importanti di tutta Europa e in poche edizioni ha raccolto circa 550 mila persone da tutto il mondo. Tra gli artisti che hanno calcato il palco ci sono Aerosmith, gli stessi Guns 'N' Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure. Questo il calendario del Firenze Rocks 2020 con gli headliner delle quattro serate:

Il tour dei Guns N’ Roses

I Guns N’ Roses sono stati in tour nel 2016 con il “Not in This Lifetime Tour” che ha già venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti. La nuova leg prevista in Europa da maggio partirà dal 20 maggio 2020 a Lisbona (al Passeio Maritimo De Alges) e farà tappa in Spagna, Germania, UK, Svezia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Olanda, Irlanda e Italia. Per il concerto di Firenze Rocks 2020 saliranno sul palco Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera). Questo il calendario del tour in Europa previsto per il 2020:

20 maggio Lisbon Passeio Maritimo De Algés, Portugal

23 maggio Seville Estadio Benito Villamarin, Spain

26 maggio Munich Olympiastadion, Germany

29 maggio London Tottenham Hotspur Stadium, UK

2 giugno Hamburg Volksparkstadion, Germany

6 giugno Solvesborg Sweden Rock Festival, Sweden

9 giugno Vienna Ernst Happel Stadium, Austria

12 giugno Firenze Firenze Rocks Festival, Italy

14 giugno Berne Stade de Suisse. Switzerland

17 giugno Warsaw PGE Narodowy, Poland

19 giugno Prague Letnany Airport, Czech Republic

21 giugno Landgraaf Pinkpop Festival, Holland

27 giugno Dublin Marlay Park Concert Series, Ireland

Dopo la reunion del 2015, lo stesso Axl Rose aveva spinto per proseguire con la stessa formazione. Lo stesso Slash aveva dichiarato: "Siamo tutti rimasti piuttosto colpiti della reunion, tutti vanno davvero d'accordo e penso che tutti abbiano fatto molta strada”. Nel febbraio 2019 sia Slash che Duff McKagan hanno dichiarato che sono in lavorazione per un nuovo album.