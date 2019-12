Eros Ramazzotti in concerto a Firenze: info e scaletta

Si avvia verso il rush finale la tournée di Eros Ramazzotti nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia per la presentazione del suo “Vita ce n’è”, l’ultimo disco di inediti del cantautore romano. Il terzultimo appuntamento dal vivo per l’artista è in programma la sera di sabato 14 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto di Eros Ramazzotti in programma a Firenze: l’orario di inizio dello show, la probabile scaletta della serata e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati allo spettacolo.

Eros Ramazzotti in concerto a Firenze: le info

L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti al Nelson Mandela Forum di Firenze, sabato 14 dicembre 2019, è in programma per le 21. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita abituali. Questi sono disponibili a partire da 51.75 euro: prezzo relativo a un posto nel parterre in piedi. A 63.25 euro si trovano i tagliandi per il terzo settore numerato, a 74.74 euro per il secondo settore numerato; infine, a 86.25 euro per il primo settore numerato. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi relativi ai diritti di prevendita. Il Nelson Mandela Forum si trova in piazza Enrico Berlinguer. È possibile raggiungere il palazzetto dello sport con la propria auto, dato che la struttura è dotata di ampi parcheggi al suo esterno.

Eros Ramazzotti in concerto a Firenze: la scaletta

L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze sarà sulle note della title-track del suo ultimo album, “Vita ce n’è”, mentre l’ultima canzone in scaletta sarà “Più bella cosa”. Due canzoni che rivelano la “doppia faccia” dell’intero show, che sarà dedicato in parte alle canzoni estratte da “Vita ce n’è”, l’ultimo album di inediti del cantautore romano; e per l’altra metà ai brani più celebri e apprezzati appartenenti alla discografia dell’artista. Ci saranno quindi brani come “Terra promessa”, “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre”, “I Belong to You (Il ritmo della passione)”, “Adesso tu”, “L’Aurora”, “Un angelo disteso al sole”, “Più che puoi”, “Fuoco nel fuoco” e “Musica è”. La probabile scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Nelson Mandela Forum di Firenze, sabato 14 dicembre:

Vita ce n’è Stella gemella Favola Ho bisogno di te Terra promessa Dove c’è musica L’ombra del gigante Un attimo di pace / Un’emozione per sempre / Quanto amore sei Buonamore I Belong to You (Il ritmo della passione) In primo piano Adesso tu / L’Aurora / Una storia importante Un angelo disteso al sole Un’altra te / No Woman No Cry Più che puoi Se bastasse una canzone Per le strade una canzone Fuoco nel fuoco Cose della vita Musica è Senza perderci di vista Per me per sempre Più bella cosa

Il tour 2019 di Eros Ramazzotti

Dopo il concerto in programma a Firenze, saranno solo due i concerti di Eros Ramazzotti in programma nei palazzetti dello sport d’Italia. Il prossimo appuntamento sarà martedì 17 dicembre al Modigliani Forum di Livorno, mentre la data conclusiva della tournée sarà venerdì 20 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 46 euro, prezzo comprensivo dei diritti di prevendita.