Dimartino e Colapesce: in arrivo un tour e un album insieme

Dimartino e Colapesce hanno annunciato per il 2020 un tour e un album insieme. I due artisti saranno in scena nel mese di aprile per otto concerti in giro per l’Italia mentre l’uscita del nuovo lavoro discografico è prevista per i primi mesi del nuovo anno. Antonio e Lorenzo, questi i veri nomi di Dimartino e Colapesce, sono prima di tutto amici e poi colleghi. Hanno intrapreso due percorsi umani e artistici ricchi di analogie e parallelismi. Prima in gruppo e poi da solisti, entrambi vengono dalla Sicilia e per festeggiare entrambi i dieci anni di carriera hanno deciso di pubblicare un album di canzoni inedite e un tour nei più prestigiosi teatri italiani.

Il tour nei teatri per festeggiare i dieci anni di carriera

Questo il calendario dei concerti previsti nel 2020:

15 Aprile, Bologna, Teatro Celebrazioni

16 Aprile, Trento, Auditorium Santa Chiara

18 Aprile, Roma, Auditorium Parco della Musica

19 Aprile, Firenze, Teatro Puccini

20 Aprile, Milano, Teatro dal Verme

23 Aprile, Torino, Teatro Colosseo

28 Aprile, Palermo, Teatro Biondo

30 Aprile, Napoli, Teatro Sannazaro

I biglietti per questi concerti sono disponibili dal 13 dicembre sul circuito TicketOne. L’annuncio è arrivato tramite i social con questo messaggio: “Saranno degli eventi speciali. Fatevi un bel regalo di Natale. Eseguiremo il disco di inediti più i brani del nostro repertorio, era da tanto che volevamo fare questo disco insieme nel modo in cui lo sentirete e poi volevamo festeggiare così i nostri 10 anni di carriera. Una grande festa di 8 giorni in giro per l’Italia da condividere con chi ci ha voluto bene e chi ce ne vorrà”.

Il concerto di Colapesce e l’ultimo album di Dimartino

Dimartino e Colapesce hanno anche formato un collaudato dream team autoriale firmando brani per Emma, Luca Carboni, Malika Ayane e Irene Grandi. Recentemente hanno scritto anche “Lo stretto necessario”, di Levante feat. Carmen Consoli, e “Bravi a cadere”, singolo tratto da “Persona”, ultimo album di Marracash. Lorenzo Urciullo in arte Colapesce si esibirà in uno speciale concerto di Natale il 22 dicembre alla Casa Cava di Matera, un teatro e centro congressi ricavato all’interno dei celeberrimi Sassi. Sarà uno degli atti conclusivi della stagione di Matera Capitale Europea della Cultura. L’artista si esibirà di fronte a un numero selezionatissimo di fan (capienza limitata a 140 posti). I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne al prezzo di 25 euro. Orario di inizio previsto per le 21.30. Dimartino ha pubblicato a gennaio 2019 l’album “Afrodite” a quattro anni di distanza dal precedente lavoro in studio “Un paese ci vuole”. Il disco è stato anticipato dai singoli “Cuoreintero”, “Feste comandate” e “Giorni buoni”. A giugno è uscito “Ci diamo un bacio”, nella versione in collaborazione con La rappresentante di Lista e pubblicata in occasione del Pride Month. Il brano racconta un amore che travalica qualsiasi barriera di genere, ed è così che un bacio può diventare un gesto rivoluzionario, al di là di ogni pregiudizio, una scintilla “prima di farsi male”.