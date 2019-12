Ci siamo conosciuti in età adolescenziale, accomunati dalla passione per la musica e in particolare per il rock inglese come gli Oasis, i Radiohead, i The Cure e i Joy Division. Insieme ci siamo appassionati alla filosofia buddista e alle culture orientali, in particolare a quella giapponese. A ottobre è uscito il nostro terzo album di inediti SHOCK, il cui titolo rimanda al periodo buio che il mondo sta vivendo: crisi climatica, diritti umani violati, diseguaglianze e odio diffuso. Una realtà che è in contrasto con le nostre aspettative, nutriamo infatti ancora grandi speranze nel poter vivere all’interno di una società con delle fondamenta solide e che possa garantire un futuro migliore a tutti.



Più che mettere in primo piano il mondo però, SHOCK si focalizza sulle sensazioni e le emozioni delle persone; l’album tratta infatti temi introspettivi. IL MONDO FA SCHIFO, singolo estratto dall’album è perfettamente in linea con quanto appena descritto. Questa canzone nasce dallo stato confusionale tipico di una relazione agli sgoccioli in cui la coppia è costretta a guardarsi dentro, ricercando i propri demoni e i proprio punti deboli. Il brano però non si ferma solo a questa prima interpretazione perché vuole rivolgere uno sguardo anche alla società di oggi, che sta affrontando un momento storico particolarmente buio. Il ritmo incalzante e la musica vivace, in contrapposizione col testo, vogliono trasmettere che nonostante tutto la vita sa essere meravigliosa.



Il video del brano è stato girato nelle aree esterne della metropolitana Famagosta un punto di snodo del quartiere Barona, il passaggio fondamentale per andare verso il centro oppure uscire dalla città, un luogo al quale la band è molto affezionata. In questo video viene rappresentata una figura anomala che danza per la città semideserta conferendo un senso di disagio a tutto lo scenario nonostante la vita scorra tranquillamente. Il soggetto disturbato e disturbante è un demone, figura che ritorna più volte all’interno dell’album e che in questo caso rappresenta il lato folle che ogni essere umano ha e come esso possa influenzare l'ambiente esterno.



La maschera utilizzata deriva dal simbolismo della cultura giapponese, in particolare si tratta dell’Hannya (lett. Saggezza), una popolare maschera usata nel teatro giapponese che rappresenta una donna in cui convivono due stati emotivi contrastanti (da un lato è posseduta da ira e gelosia ma è anche una donna ferita e profondamente angosciata, sorpresa dalla sconvolgente forza dei suoi sentimenti). In questo brano come nel resto dell’album ci guardiamo dentro, in profondità, perché per noi è l’unico modo per trovare un proprio equilibrio interiore e in relazione al mondo in cui viviamo, perché anche i momenti difficili possono avere risvolti positivi.