Con l’arrivo degli ultimi giorni dell’anno, è tempo di bilanci anche nel mondo della musica. Un 2019 caratterizzato dall’esplosione di artisti come Salmo e Ultimo che hanno dominato per gran parte le classifiche di singoli e album. Se si pensa agli ultimi dodici mesi è impossibile non citare Mahmood e la sua “Soldi”, canzone in grado di infrangere numerosi record. Per avere una panoramica completa, ecco le migliori canzoni del 2019 in Italia e all’estero:

ITALIA

È sempre bello (Coez)

Soldi (Mahmood)

Una volta ancora (Fred De Palma)

Dove e quando (Benji e Fede)

“Calipso” (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles

"I tuoi particolari" (Ultimo)

“Rolls Royce” (Achille Lauro)

ESTERO

Senorita (Shawn Mendes)

Bad Guy (Billie Eilish)

I Don't Care (Ed Sheeran)

Old Town Road (Lil Nas X)

Dance Monkey (Tones and I)

Il successo di Mahmood, Ultimo, Achille Lauro e Billie Eilish

Probabilmente da decenni non accadeva che i brani del Festival di Sanremo dominassero le classifiche dei singoli in Italia. L’edizione 2019 resta nella storia per la vittoria dello sconosciuto, almeno all’epoca, Mahmood in grado di vincere con la canzone “Soldi”, divenuto vero e proprio tormentone e capace di conquistare anche l’Europa grazie al secondo posto all’Eurovision Song e alle oltre 80 mila copie vendute in Spagna. Dalla kermesse sanremese arrivano altre due delle migliori canzoni del 2019: “I tuoi particolari” di Ultimo (dominatore assoluto del 2019 con ben tre album nello top 10 dei più venduti) e “Rolls Royce” di Achille Lauro che ha permesso di conoscere il talento dell’artista al grande pubblico. Nello stesso periodo viene pubblicato anche “Bad Guy” di Billie Eilish, hit capace di superare il milione di copie vendute nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Il record di Lil Nas X

Il 2019 è stato anche l’anno del ritorno di Coez con “È sempre bello”, il brano più ascoltato in streaming in Italia. Una conferma per il cantautore dopo il successo di “La musica non c’è”. Negli Stati Uniti è invece arrivato un brano entrato nella storia con 17 settimane di primato in classifica: “Old Town Road” di Lil Nas X. Il brano ha superato il precedente record fissato da Mariah Carey e i Boyz II Men con “One Sweet Day”. La stagione estiva invece è stata dominata da “Senorita” di Shawn Mendes in coppia con Camila Cabello. I due artisti hanno conquistato tutte le classifiche in Europa e superato il milione di copie vendute negli Stati Uniti. Il brano è il più ascoltato in Italia su Spotify tra quelli internazionali. L’estate italiana è stata invece animata da “Calipso” di Charlie Charles con Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra, “Dove e quando” di Benji e Fede e “Una volta ancora” di Fred De Palma che bissa così il successo del 2018.

Chiude l’anno il tormentone “Dance Monkey” della cantante australiana Tones and I, brano tra i più ascoltati del 2019 e che è a sorpresa in testa alle classifiche da ormai settimane. Nota di merito anche per “Hola” di Marco Mengoni, “Il cielo nella stanza” di Salmo e “Shallow” di Lady Gaga con Bradley Cooper, canzoni uscite nel 2018 ma che sono riuscite ad imporsi nei primi mesi dell’anno che stiamo per salutare.