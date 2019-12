Nek in concerto a Parma: info e scaletta

Dopo essere salito sui palchi di diverse città europee, Nek è tornato nei teatri più importanti d’Italia con il suo “Il mio gioco preferito – European tour”. Il prossimo imminente concerto in calendario si terrà in una location d’eccellenza, come scrive lo stesso cantante sul suo profilo Facebook, il Teatro Regio di Parma. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 11 dicembre. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show: orari, biglietti e la probabile scaletta del live.

Nek a Parma: tutte le info sul concerto

Dopo il live all’Arena di Verona dello scorso settembre, a novembre Nek è partito per un lungo tour con tappe nei teatri di tutta Italia e nelle principali città europee. “Il mio gioco preferito – European tour” lo terrà impegnato sui palchi anche nel prossimo anno, per tutto il mese di gennaio 2020. Per non perdere l’occasione di ascoltare la sua musica live in questo 2019, invece, restano ancora diversi appuntamenti, tra cui l’imminente concerto nella magica cornice del Teatro Regio di Parma. Nek si esibirà nella città emiliana mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati, o direttamente al botteghino del teatro (salvo disponibilità). I posti in platea e in galleria numerata sono già sold out, ma resta disponibilità nei seguenti settori: palchi centrali a 60 euro (d.p. inclusi), palchi laterali a 55 euro (d.p. inclusi) e galleria non numerata in piedi a 29 euro (d.p. inclusi). Il Teatro Regio, considerato tra i più importanti teatri di tradizione in Italia, si trova nel centro di Parma, in via Giuseppe Garibaldi 16.

La possibile scaletta del concerto

Per tutti i fan di Nek il concerto dell’11 dicembre a Parma sarà un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il suo ultimo lavoro in studio, “Il mio gioco preferito – parte prima”, è uscito lo scorso 10 maggio per Warner Music Italy, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Durante i concerti dell’attuale tour, il cantautore emiliano porterà sicuramente in scena il singolo che ha anticipato il disco, “La storia del mondo”, così come altri brani che lo compongono: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. In scaletta non mancheranno anche i più grandi successi di Nek, canzoni indimenticabili come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te” e tante altre. Di seguito ripotiamo la setlist seguita durante i precedenti concerti della tournée; ricordiamo che i brani presentati a Parma potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.