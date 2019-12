Fabrizio Moro in concerto a Varese: info e scaletta

Fabrizio Moro sta per terminare il suo “Figli di nessuno tour” 2019 nei teatri italiani. La prossima tappa in calendario è quella a Varese, dove il cantautore romano si esibirà la sera di giovedì 12 dicembre al Teatro Openjobmetis. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati allo spettacolo: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Fabrizio Moro a Varese: tutte le info sul concerto

Ultime occasioni del 2019 per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Fabrizio Moro sta per concludere il “Figli di nessuno tour”, che negli scorsi mesi l’ha portato ad esibirsi sui palchi dei principali teatri italiani dopo tre speciali anteprime nei palazzetti di Roma e Milano. La tournée è a supporto del nuovo album del cantautore romano: “Figli di nessuno”, decimo disco di inediti della sua carriera, uscito lo scorso 12 aprile per Sony Music Italy. Il prossimo appuntamento live si terrà giovedì 12 dicembre al Teatro Openjobmetis di Varese. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00. I biglietti sono disponibili all’acquisto su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): platea 60 euro, prima galleria 50 euro, seconda galleria 40 euro, seconda galleria visibilità ridotta 35 euro. Il Teatro Openjobmetis si trova in Piazza della Repubblica a Varese. Dopo questo concerto, Fabrizio Moro terminerà il tour con poche altre date: sabato 14 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini, domenica 15 dicembre al Teatro Colosseo di Torino e giovedì 19 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour 2019, le canzoni protagoniste dei live di Fabrizio Moro sono state senz’altro quelle di “Figli di nessuno”, nuovo album del cantautore uscito lo scorso 12 aprile per Sony Music Italy. In scaletta, per il concerto di Varese, saranno sicuramente presenti molti brani contenuti nel disco, come la title track, “Ho bisogno di credere”, “Per me”, “Filo d’erba”, “Quasi” e tanti altri. Ovviamente non potranno mancare anche i momenti dedicati ai precedenti grandi successi della carriera di Fabrizio Moro, canzoni come “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente”, “Portami via”, “La felicità”. Sul palco insieme al cantautore ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante lo show dello scorso 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma; ricordiamo che le canzoni portate in scena a Varese potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.