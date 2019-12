Eros Ramazzotti in concerto a Roma: info e scaletta

Il tour di Eros Ramazzotti fa tappa a Roma al Palazzo dello Sport per una delle ultime date previste in Italia della lunghissima serie di concerti del cantautore romano. Dopo il debutto a Bolzano, il tour nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia prosegue senza soste e porta Eros Ramazzotti nella sua città. Una tournée mondiale arriva a dicembre in Italia per 8 concerti.

Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti per lo spettacolo. Questi i prezzi per il concerto di Roma:

Parterre in Piedi € 51,75

Primo Anello Numerato € 80,50

Secondo Anello Numerato € 63,25

Terzo Anello Numerato € 46,00

Primo Anello Numerato Visibilita' Laterale € 80,50

Secondo Anello Numerato Visibilita' Laterale € 63,25

Terzo Anello Numerato Visibilita' Laterale € 46,00

Eros Ramazzotti in concerto a Roma: la scaletta

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Roma è strutturata per accontentare i fan storici del cantautore e presentare le canzoni dell’ultimo album “Vita ce n’è”. Lo spettacolo inizia con la title track del disco e si conclude con “Più bella cosa”, una delle classiche hit di Ramazzotti. Tra le canzoni troveranno spazio anche “Terra promessa”, “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre”, “I Belong to You (Il ritmo della passione)”, “Adesso tu”, “L’Aurora”, “Un angelo disteso al sole”, “Più che puoi”, “Fuoco nel fuoco” e “Musica è”. La probabile scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Palazzo dello Sport di Roma:

Vita ce n’è Stella gemella Favola Ho bisogno di te Terra promessa Dove c’è musica L’ombra del gigante Un attimo di pace / Un’emozione per sempre / Quanto amore sei Buonamore I Belong to You (Il ritmo della passione) In primo piano Adesso tu / L’Aurora / Una storia importante Un angelo disteso al sole Un’altra te / No Woman No Cry Più che puoi Se bastasse una canzone Per le strade una canzone Fuoco nel fuoco Cose della vita Musica è Senza perderci di vista Per me per sempre Più bella cosa

Il tour 2019-2020 di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti concluderà la serie di date in Italia con i concerti di Firenze, Livorno e Milano. Da fine gennaio riprenderà il suo tour mondiale da Centro e Sud America che si chiuderà a marzo a Los Angeles. Queste tutte le date in calendario:

DICEMBRE

11 Roma, Palazzo dello Sport

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani

20 Milano, Mediolanum Forum

GENNAIO

28 Guatemala City, Forum Majadas – NEW!

30 San Salvador, Gimnasio Nacional – NEW!

FEBBRAIO

06 Mexico City, Auditorio Nacional – NEW!

08 Monterrey, Auditorio Citibanamex – NEW!

14 Buenos Aires, Luna Park – NEW!

16 Rio De Janeiro, Vivo Rio – NEW!

18 Sao Paulo, Espacio Das Americas – NEW!

22 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino – NEW!

25 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden – NEW!

27 Boston, Boch Center – Wang Theater – NEW!

MARZO