Capodanno a Bologna: con Charlotte De Witte serata Galactica

Iniziano sempre più a delinearsi gli appuntamenti più importanti in calendario a Capodanno e che vedranno protagonisti i dj. Tra i festival italiani in programma martedì 31 dicembre 2019, Galactica è stato tra i primi a rivelare la sua line up al completo: alla Fiera di Bologna, la seconda edizione del festival felsineo proporrà Joseph Capriati, Charlotte de Witte, Ellen Allien, Mattia Trani, Bec e V111, dando spazio sia i dj italiani che stranieri, sia a superstar sia a giovani talenti.



Il campano Joseph Capriati è uno specialista delle maratone musicali: lo scorso aprile è stato capace di suonare per quasi 28 ore di fila! La belga Charlotte de Witte concluderà a Bologna un 2019 assolutamente magistrale, basti pensare alla sua festa K NT XT e ai suoi set trasmessi da Radio 1 di BBC, la massima istituzione radiofonica al mondo. La tedesca Ellen Allien è una dj di lungo corso, un indiscusso punto di riferimento per chi ami la techno: il suo ultimo EP “La Musica Es Dios”, uscito lo scorso 25 novembre, non ha fatto che confermare il suo indiscusso talento.