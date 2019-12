Fiorella Mannoia in concerto a Milano: info e scaletta

È senz’altro una delle date più importanti del tour. Arriva a Legnano, in provincia di Milano, la serie di appuntamenti dal vivo programmata da Fiorella Mannoia per la promozione del suo più recente disco di inediti, “Personale”. L’appuntamento per i fan lombardi della cantante della Capitale è in programma per la sera di mercoledì 11 dicembre, giorno in cui l’artista arriverà al teatro Galleria della cittadina del Milanese. Di seguito, tutte le informazioni relative allo spettacolo: dall’orario di inizio dello show alla probabile scaletta che sarà proposta ai prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati alla serata.

Fiorella Mannoia in concerto a Milano: le info

Il concerto di Fiorella Mannoia al teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, è in programma alle 21 di mercoledì 11 dicembre. I biglietti per il concerto sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati, a partire dal prezzo base di 39 euro, costo per i biglietti relativi alla seconda galleria. A 54 euro si trovano i tagliandi per le poltrone e per la prima galleria. Infine, a 64 euro per la poltronissima. Tutti i prezzi dei biglietti comprendono anche i costi per i diritti di prevendita.

Fiorella Mannoia in concerto a Milano: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Legnano, in provincia di Milano, sarà dedicata prevalentemente ai brani estratti da “Personale”, il più recente album di inediti a essere stato pubblicato dalla cantante romana. L’inizio della serata, quindi, sarà proprio sulle note dell’ormai celebre singolo “Il peso del coraggio”, mentre la conclusione sarà affidata a “Il cielo d’Irlanda”. Nel corso della serata, infatti, troveranno posto anche i brani più famosi e amati della discografia di Fiorella Mannoia, tra cui “Che sia benedetta”, “Quello che le donne non dicono” (firmato da Enrico Ruggeri) e, appunto, “Il cielo d’Irlanda”, a suggello della serata. Diverse saranno anche le cover: di canzoni di Fred Buscaglione, Ivano Fossati, Franco Battiato, Vasco Rossi e Francesco De Gregori. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Legnano, in provincia di Milano:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (Fred Buscaglione cover) Lunaspina Penelope Panama (Ivano Fossati cover) Povera patria (Franco Battiato cover) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (Vasco Rossi cover) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (Francesco De Gregori cover) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Il tour di Fiorella Mannoia

Dopo il concerto in programma a Legnano, in provincia di Milano, il tour di Fiorella Mannoia proseguirà già il giorno successivo con il concerto in programma al Grana Padano Theatre di Mantova. L’ultimo spettacolo sarà invece sabato 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma. I biglietti per i concerti sono tutti in vendita sul sito di TicketOne (ad eccezione dei concerti in Sicilia) a partire da 33 euro, compresi i diritti di prevendita.