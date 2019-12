Fabrizio Moro in concerto a Palermo: info e scaletta

Arriva in Sicilia il tour di Fabrizio Moro: serie di concerti in programma nei teatri delle principali città d’Italia. Nel corso della serata, il cantante romano farà ascoltare ai suoi fan siciliani le canzoni estratte da “Figli di nessuno”, il suo più recente disco di inediti, pubblicato alcuni mesi fa. E poi non mancheranno naturalmente alcuni tra i brani più famosi e amati appartenenti alla sua discografia. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto di Fabrizio Moro al teatro Golden di Palermo: l’orario di inizio, il prezzo dei biglietti ancora in vendita e la probabile scaletta che sarà proposta nel corso della serata.

Fabrizio Moro in concerto a Palermo: le info

L’inizio del concerto di Fabrizio Moro al teatro Golden di Palermo, lunedì 9 dicembre, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita fisici sono ancora disponibili i biglietti a partire da 49 euro, prezzo relativo a un posto nella poltrona. A 59 euro, invece, sono in vendita i tagliandi per la poltronissima. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi per la prevendita. Il teatro Golden si trova al civico 60 di via Terrasanta. Fabrizio Moro sarà affiancato sul palco da Roberto Maccaroni alla chitarra e ai cori, Claudio Junior Bielli al pianoforte, alle tastiere e alle programmazioni, Danilo Molinari alla chitarra, Alessandro Inolti alla batteria e Andrea Ra al basso e ai cori.

Fabrizio Moro in concerto a Palermo: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Fabrizio Moro al teatro Golden di Palermo sarà dedicata per metà alle canzoni estratte da “Figli di nessuno” e per l’altra metà ai brani appartenenti al suo repertorio. Da “Figli di nessuno” si ascolteranno la title-track dell’album, “Ho bisogno di credere”, “Filo d’erba”, “Per me” e “Quasi”. E poi alcune tra le canzoni più celebri della discografia di Moro: da “Eppure mi hai cambiato la vita” a “Non mi avete fatto niente” e da “Portami via” a “Pace”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto che Fabrizio Moro terrà lunedì 9 dicembre al teatro Golden di Palermo.

Quasi Arresto cardiaco Tutto quello che volevi Figli di nessuno La felicità Per me Tu Alessandra sarà sempre più bella Eppure mi hai cambiato la vita Non mi avete fatto niente Ho bisogno di credere Giocattoli 21 anni Sangue nelle vene Come te Quando ti stringo forte Libero L’essenza Portami via Parole, rumori e giorni Non mi sta bene niente Filo d’erba Pace

Il tour 2019 di Fabrizio Moro

Dopo il concerto in programma a Palermo, il tour di Fabrizio Moro proseguirà con il concerto di giovedì 12 dicembre al teatro Openjobmetis di Varese. La tappa conclusiva del tour è in programma per giovedì 19 dicembre al teatro Ariston di Sanremo, in provincia di Imperia. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 28.75, prezzo che comprende i costi di prevendita. Le date del tour di Fabrizio Moro: