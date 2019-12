Modà in concerto a Brescia: info e scaletta

Procede spedito il tour dei Modà dopo il sold out registrato al Mediolanum Forum di Assago. Grande successo per il gruppo che sta presentando al pubblico l’album “Testa o Croce” uscito ad ottobre dopo un lungo periodo di pausa. Kekko Silvestre e soci saranno ora in concerto a Brescia, sabato 7 dicembre, al Brixia Forum. Esauriti i biglietti in Tribuna Laterale e Tribuna Centrale, c’è ancora disponibilità per parterre in piedi con tre tipologie di biglietti: ridotto bambini (15 euro), intero (39 euro) e Special-Trenitania (27.30 euro). I live saranno caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc e una scaletta che unisce i grandi successi, agli ultimi brani dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico.

La probabile scaletta del concerto a Brescia

Il concerto del 7 dicembre è la quarta tappa del “Testa o Croce tour” dei Modà, serie di concerti divisa in due parti. La prima si concluderà il 14 dicembre con il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, mentre tra marzo e maggio ci sarà la seconda parte che permetterà ai Modà di esibirsi in tutta Italia con tappa finale in un concerto evento all’Arena di Verona. La scaletta del concerto di Brescia sarà composta da alcuni dei brani presenti nell’album “Testa o Croce”, uscito ad ottobre. Tra i singoli estratti ci sono “Quelli Come Me” e “Puoi Leggerlo Solo di Sera”, quest’ultimo dedicato da Kekko Silvestre alla compagna Laura. Questa la probabile scaletta, la stessa eseguita al Mediolanum Forum di Assago:

Una vita non mi basta Forse non lo sai Vittima La sua bellezza Passione maledetta Puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Il sogno di una bambola La notte Testa o Croce Non respiro Come un pittore Cuore e vento Non è mai abbastanza Urlo e non mi senti Francesco Anche Stasera Quel sorriso in volto Gioia La fata Salvami Voglio solo il tuo sorriso Dimmelo Per una notte insieme Tappeto di fragole Sono già solo Arriverà Guarda le luci di questa città Stella Cadente Mia Viva i Romantici

Le date del tour nel 2019 e nel 2020

Le date del tour dei Modà tra il 2019 e il 2020 si concluderanno con la finale all’Arena di Verona del 2 maggio. Questo tutto il calendario nei palasport: