Camila Cabello, esce l'album "Romance": info e tracklist

Con ben sei singoli usciti tra giugno e novembre, Camila Cabello ha presentato il suo nuovo album “Romance”. Il disco è finalmente disponibile dal 6 dicembre su CD e sulle piattaforme digitali e di streaming, mentre un disco in vinile in edizione limitata sarà disponibile solo dal 14 febbraio 2020. La cantante cubano-statunitense ha lavorato al suo secondo album in carriera fin dall’inizio del 2018 sempre accanto ai produttori Brian Lee e Louis Bell. A settembre 2019 è stato rivelato il titolo dell’album e i lavori si sono conclusi ad ottobre. Ovviamente c’è grande attesa per il secondo lavoro discografico di Camila Cabello dopo il grande successo di “Señorita”, in duetto con Shawn Mendes e che ha conquistato la vetta delle classifiche di 37 paesi nel mondo. Proprio il brano con il cantautore e attuale partner è stato inserito anche in “Romance” nonostante fosse già stato aggiunto nella ristampa del primo album dell’artista.

La tracklist di “Romance”

Dopo “Señorita”, sono stati scelti come singoli “Liar” e “Shameless” nel mese di settembre, mentre ad ottobre sono usciti “Cry for Me” e “Easy”, infine a novembre è stato il turno di “Living Proof”. Questa la tracklist completa dell’album “Romance”:

"Shameless" "Living Proof" "Should've Said It" "My Oh My" feat. DaBaby" "Señorita" feat. Shawn Mendes" "Liar" "Bad Kind of Butterflies" "Easy" "Feel It Twice" "Dream of You" "Cry for Me" "This Love" "Used to This" "First Man"

Nominata due volte ai Grammy Awards, Camila Cabello ha annunciato anche un lungo tour mondiale di supporto all’uscita dell’album. La cantante si esibirà in 47 concerti e il tour in Europa avrà inizio a Oslo il 26 maggio 2020 e si concluderà a Miami il successivo 26 settembre. In Italia si esibirà per la prima volta il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Assago. “Romance” arriva ad un anno di distanza da “Camila”, album di debutto che ha raggiunto il primo posto in classifica negli Stati Uniti.

La carriera e i successi di Camila Cabello

Nata vicino L’Avana e trasferitasi a Miami quando aveva cinque anni, Camila Cabello ha coltivato fin da bambina la passione per la musica. Un’ossessione che l’ha portata ad abbandonare inizialmente gli studi per dare spazio alla sua carriera. Infatti l’artista si è diplomata solo dopo aver raggiunto la notorietà. Il successo arriva grazie alla partecipazione a X Factor USA. Arriva da solista ed eliminata, rientra insieme ad Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani Kordei per formare le Fifth Harmony. Nel 2016, all’apice del successo del gruppo, abbandona il progetto e sceglie la carriera da solista. Già qualche mese prima si era cimentata con Shawn Mendes nel brano “I Know What You Did Last Summer” e dopo una serie di collaborazioni raggiunge nuovamente il successo con “Havana” accanto a Young Thug. Nel 2018 pubblica il primo album “Camila” e ottiene due nomination ai Grammy Awards. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti: due Latin Grammy Awards, cinque American Music Awards, un Billboard Music Award, quattro MTV Music Video Awards e cinque MTV Europe Music Awards.