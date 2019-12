Natale 2019, 5 concerti da non perdere

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Ora si che scegliere diventa fondamentale. Perché sotto Natale c'è più voglia di accantonare la quotidianità e dunque di condividere bei momenti, momenti corali dove la musica si stende su di noi come una coperta calda e rassicurante. Vi consiglio cinque concerti, da qui a Natale, per trascorrere una o più serate speciali.



BRYAN ADAMS

SABATO 14 CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)

DOMENICA 15 MILANO

Bryan Adams porta in Italia, in questo 2019 che volge al termine, il suo tour mondiale Shine a Light e lo accompagna con un progetto a sfondo ecologico con DHL, leader mondiale della logistica. Il rocker canadese presenta il nuovo album insieme a tutte le sue hit storiche. Adams ha una carriera che lunga quarant'anni e dunque ci attende una scaletta straordinaria



NEK

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

13 dicembre – BORGOSESIA (VC) – Teatro Proloco

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

20 dicembre - MANTOVA – Grana Padano Theatre

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

Dopo il trionfo dello scorso settembre all’Arena di Verona Nek ovvero Filippo Neviani, ha girato l'Europa e ora torna in Italia con Il mio Gioco Preferito Tour, che proseguirà anche nel 2020. Con lui sul palco Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth). Oltre due ore di concerto per piangere e sognare con circa trenta brani che vanno dalle eterne Laura non c’è e Se io non avessi te ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti Il mio Gioco preferito - Parte Prima quali Cosa ci ha fatto l'amore.



FRANCESCO RENGA

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

6 dicembre – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – MANTOVA – Grana Padano Theatre

9 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

16 dicembre – BIELLA – Teatro Odeon

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

19 dicembre – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

20 dicembre – LA SPEZIA – Teatro Civico

22 dicembre – SASSARI – Teatro Comunale

23 dicembre – CAGLIARI – Fiera

L'artista bresciano è impegnato in un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi. Al centro del progetto il suo ultimo disco di inediti L’altra metà cui si aggiungono i grandi successi che rendono speciale il suo repertorio. E' accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Lo spettacolo coinvolge il pubblico con una girandola di grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca.



ELISA

CATANIA - PALACATANIA – 06 dicembre 2019

BOLOGNA – UNIPOL ARENA – 09 dicembre 2019

FIRENZE – MANDELA FORUM – 12 dicembre 2019

ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – 17 dicembre 2019

Musica ma non solo. C'è anche impegno ambientale nei progetti di Elisa che per il suo nuovo tour ha deciso di adottare 2.000 alberi per sensibilizzare il suo pubblico alla causa. In collaborazione con la piattaforma online Treedom, Elisa proseguirà il suo appello a favore dell'ambiente sostenuto anche nella tournée precedente e nei suoi live, dedicherà uno spazio riservato all'iniziativa. Tutti gli alberi adottati sono stati piantati direttamente da contadini locali contribuendo a produrre benefici ambientali, sociali ed economici, ed Elisa (così come tutti coloro che adotteranno un albero) attraverso Treedom potrà seguire direttamente le proprie piante a distanza.



PFM CANTA DE ANDRÉ - Anniversary

5 dicembre ANCONA (Teatro delle Muse)

6 dicembre LA SPEZIA (Teatro Civico) SOLD OUT

7 dicembre FROSINONE (Teatro Nestor)

10 dicembre GENOVA (Teatro Carlo Felice)

13 dicembre LEGNANO (Teatro Galleria) SOLD OUT

15 dicembre SAINT VINCENT (Palais Saint Vincent)

17 dicembre MARSALA (Teatro Impero)

18 dicembre CATANIA (Teatro Metropolitan)

20 dicembre REGGIO EMILIA (Teatro Valli) SOLD OUT

21 dicembre CAMPOBASSO (Teatro Savoia) SOLD OUT

Un anno speciale il 2019 per PFM. E' iniziato a febbraio con la partecipazione, per la terza volta, alla Cruise to the Edge facendo tappa per un breve tour in Gran Bretagna per approdare poi ai 45 concerti del tour PFM CANTA DE ANDRE’ ANNIVERSARY, culminato nella serata all’Arena di Verona insieme a Cristiano De André, lo scorso 29 luglio. Una della band simbolo della storia della musica italiana non si ferma mai.