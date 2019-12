Nuovo singolo per gli Ex Otago, è Scusa

Il gruppo genovese torna con un nuovo inedito per concludere in bellezza questo anno nell’attesa del grande live di Genova. Scusa, prodotto da Fabio Gargiulo, è un brano allo stesso tempo malinconico ma tenace, nel miglior stile Otago, da ascoltare a tutto volume in una fredda giornata di inizio inverno. Perfetto per accompagnare un viaggio in macchina mentre ci si lascia andare alle riflessioni, quando ci si prende un po’ di tempo per decomprimere e lasciar raffreddare le piccole tensioni quotidiane. Per lasciare libero un piccolo spazio tra cuore e orgoglio, e tornare così a sentire un vuoto da riempire.



Il videoclip del singolo, disponibile su YouTube da domani, è stato scritto e diretto dal frontman del gruppo, Maurizio Carucci, per la prima volta dietro la macchina da presa. È una narrazione, la prima puntata di una serie che proseguirà nei prossimi mesi, con altri imperdibili appuntamenti. La protagonista femminile del video è l’attrice e modella Chiara Baschetti (L’Isola di Pietro, I Medici, Ma che bella sorpresa).



“Una donna, un uomo, un treno, l’amore e niente più – racconta Carucci a proposito del video – uno spaccato di vita da cui ho girato un piccolo film compresso in tre minuti e mezzo. Avete presente il cinema d’autore francese contemporaneo? Film in cui apparentemente non accade niente di strano o di particolare, storie semplici. Ma io ci sto spendendo la mia vita a raccontare storie semplici, perché le trovo molto potenti, in grado di attraversarmi da cima a fondo. Ciò che vedrete è frutto di una visione appassionata e sincera.”



È proprio dal racconto di una storia d’amore tra la Liguria e Milano che inizia il viaggio del gruppo verso il loro live più importante di sempre: 15 febbraio 2020 - Genova, RDS STADIUM. Un evento unico voluto dai ragazzi per festeggiare in casa quest’anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico. Il 15 febbraio sarà una festa con i fan e con tanti ospiti speciali, tra cui i Coma Cose. Il live, organizzato da Magellano Concerti, sarà una grande festa dove ci si scatenerà con i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come ai successi più romantici come Solo una canzone, Questa notte e Quando sono con te certificato disco di platino. I biglietti per la data sono disponibili su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.