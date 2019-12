Elisa in concerto a Catania: info e scaletta

Elisa continua il tour 2019 nei palasport di tutta Italia con una tappa in Sicilia. Il concerto, inizialmente in programma al Pal’Art Hotel di Acireale (chiuso per ristrutturazione), è stato spostato al PalaCatania di Catania. L’appuntamento in questa nuova location resta valido per la serata di venerdì 6 dicembre. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al live siciliano di Elisa: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Elisa a Catania: tutte le info sul concerto

Questo 2019 è stato un anno intenso e importante per Elisa, che ha presentato il suo ultimo album “Diari aperti” sui palchi di tutta Italia. Dopo essersi esibita nella magica atmosfera dei teatri con un tour completamente sold out, la cantautrice friulana ha preso il volo verso i club del nord Europa e ora è tempo di tornare sui palchi del nostro Paese, questa volta riempendo i grandi spazi dei palasport. Il prossimo appuntamento in calendario vedrà Elisa protagonista al PalaCatania di Catania, nella serata di venerdì 6 dicembre alle ore 21:00. La data siciliana del “Diari aperti live” è stata confermata ma ha subito un cambio di location a causa dell’indisponibilità del Pal’Art Hotel di Acireale (chiuso per ristrutturazione), dove era stato inizialmente programmato il concerto. I biglietti già acquistati per la tappa di Acireale restano validi per il nuovo appuntamento a Catania, potete trovare tutte le info sul sito di Friends and Partners. Per chi è ancora sprovvisto del titolo d’ingresso, attualmente sono disponibili su circuito Ticketone alcuni posti parterre in piedi al prezzo di 35 euro (diritti di prevendita inclusi), mentre i posti nei restanti settori sono già sold out. Per chi arriverà a Catania in treno, è attiva la speciale promozione Trenitalia che offre l’acquisto di biglietti parterre al prezzo di 24,50 euro (d.p. inclusi).

La possibile scaletta del concerto

Elisa sta continuando la presentazione live del suo ultimo album in studio “Diari Aperti”, pubblicato lo scorso 26 ottobre 2018 per Island Records e certificato disco di platino. Il disco è stato da poco pubblicato in una nuova speciale edizione (doppio album) intitolata “Diari Aperti (Segreti Svelati)”. Reduce da un lungo tour completamente sold out nei teatri di tutta Italia, ora la cantautrice di Monfalcone è pronta a esibirsi nei grandi spazi dei palazzetti. In scaletta per il concerto di Catania saranno sicuramente presenti molti brani dell’ultimo album, tra cui “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile”, “Tua per sempre” e “Vivere tutte le vite”. Non potranno mancare poi i grandi successi di Elisa, pezzi indimenticabili che hanno segnato la sua carriera come “L’anima vola”, “Gli ostacoli del cuore”, “Heaven out of hell”, “Luce (tramonti a nord est)”, “Together” e tanti altri. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Diari aperti live” nei palazzetti; ricordiamo che le canzoni presentate durante il live di Catania potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.