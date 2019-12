Coez si prepara a infiammare Roma. Il cantante ha appena annunciato un concerto nella Città Eterna , scopriamo insieme dove e quando sarà!

di Matteo Rossini

Dopo gli annunci di Vasco Rossi, the Lumineers, Paul Weller e Kendrick Lamar, un altro grande nome della musica si aggiunge all’esplosiva line up del Rock in Roma 2020, scopriamo insieme tutti i dettagli. Nei giorni scorsi le vendite record del cantante di Zocca hanno mandato in tilt i vari portali di acquisto costringendo l’artista ad aggiungere una data alla serie di tappe estive che lo vedrà protagonista sui grandi palchi Bel paese, tra i quali il Rock in Roma, uno dei festival musicali più popolari e amati dal pubblico italiano. Infatti, ogni anno migliaia di persone raggiungono la Città Eterna per godersi un concentrato di musica live, energia e adrenalina. Rock in Roma: il concerto di Coez Poche ore fa gli account social di Rock in Roma hanno comunicato la presenza di Coez nella line up del prossimo anno con un concerto previsto per l’11 luglio 2020: “Coez torna a Roma per una nuova e imperdibile data! Lo show di Coez è un vero e proprio viaggio attraverso la sua storia musicale che prosegue il successo dell’album 'È sempre bello’, quinto disco solista e certificato Disco di Platino”.

Coez: “L’11 luglio ho scritto la canzone che mi ha cambiato la vita”

La notizia ha subito incontrato il favore del pubblico, entusiasta di poter rivedere uno dei principali protagonisti della scena discografica italiana degli ultimi anni. Grande felicità anche per Coez che ha raccontato come la data del concerto sia un anniversario molto importante per lui: “L’11 luglio 2016 ho scritto la canzone che mi ha cambiato la vita, era il giorno del mio compleanno.

L’11 luglio 2020 ho scelto di farmi un altro regalo, tornare sul palco di Rock in Roma”.

Rock in Roma: le informazioni sul concerto

Il concerto di Coez si svolgerà in occasione del Rock in Roma, la location sarà il celebre Ippodromo delle Capannelle, la data è quella dell’11 luglio 2020. I biglietti per la data saranno disponibili online a partire da venerdì 6 dicembre 2019 e nei punti vendita da mercoledì 11 dicembre, tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’evento.