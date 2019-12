Manuel Agnelli in concerto a Venezia: info e scaletta

Va verso il rush finale il tour teatrale di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo. Il duo si esibirà mercoledì 4 dicembre alle ore 21sul palco del Teatro Goldoni per “An Evening with Manuel Agnelli”. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, anche se non in tutti i settori: esaurita la IV galleria, restano tagliandi per Platea (52 euro), I e II galleria numerata (46 euro) e III galleria numerata (40 euro).

“An Evening with Manuel Agnelli”

È ripartito il 18 novembre da Roma “ An Evening with Manuel Agnelli ”, il tour teatrale (che nel frattempo è diventato anche un disco e un programma radiofonico) che il frontman degli Afterhours aveva lanciato la scorsa primavera insieme a Rodrigo D’Erasmo e che aveva riscosso un ottimo successo. Agnelli, dopo i due impegni estivi con la band e quelli televisivi tra X-Factor e Ossigeno, porterà la sua parte più intima a tutto il suo pubblico, quello vecchio e quello che ha avvicinato in questi anni in cui ha esteso il bacino di popolarità grazie alla partecipazione a X-Factor e ad altri programmi televisivi. «”An Evening with Manuel Agnelli” mantiene il carattere confidenziale che ha caratterizzato il precedente tour con la formula di una scaletta libera, uno spettacolo inedito che unisce intrinsecamente la musica, la letteratura, il racconto nelle sue mille sfaccettature e il dialogo col pubblico», si legge nella presentazione della nuova leg del tour. Il tour si chiuderà il 10 dicembre a Milano, poi la coppia si trasferirà a Matera per coordinare la chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura. Di seguito, il calendario degli appuntamenti ancora in programma, per i quali i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone:

Mercoledì 4 dicembre – Venezia, Teatro Goldoni

Venerdì 6 dicembre – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 7 dicembre – Asti, Palco 19

Lunedì 9 dicembre – Parma, Teatro Regio

Martedì 10 dicembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

La possibile scaletta

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo si divideranno tra i grandi successi firmati con gli Afterhours nel corso di una carriera trentennale e le cover di alcune delle canzoni tra le preferite del musicista milanese: si va da Lou Reed ai Joy Division, passando per Springsteen e Johnston ma anche per il “nostro” Battisti. Canzoni che verranno stravolte, rivisitate e riarrangiate in versioni più intime e dense. Di solito, le differenze di scaletta tra un concerto e l’altro sono minimali, per cui è piuttosto facile farsi un’idea di quella che potrà essere la scaletta del concerto di Venezia seguendo quelle degli show passati. Di seguito, a titolo di esempio, la setlist del live al Teatro Sociale di Como dello scorso 2 dicembre: